MART AYINDA KAÇIRMAMANIZ GEREKEN FİLMLER



Mart ayında vizyona hangi filmler giriyor, hangilerine mutlaka gitmeli? Tüm bu soruların yanıtları yazımızda.

Bu filmleri kaçırmayın!

İstanbul Kırmızısı

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan yazar-editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal’ın ilk kitabı üzerinde çalışmak için İstanbul’a gelir. Deniz, zenginliğinin son demlerindeki ailesiyle birlikte bir yalıda yaşamaktadır. Orhan daha ilk günden kendisini Deniz’in karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulur.

Yıl: 2017

Yönetmen: Ferzan Özpetek

Oyuncular: Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Serra Yılmaz, Zerrin Tekindor, Cemre Ebuzziya, Şerif Sezer, Reha Özcan.