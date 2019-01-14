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Martha Hunt Modellik Kariyerinden Öğrendiği Güzellik Sırlarını Paylaşıyor

11 yıllık modellik kariyerinde şimdiye dek sayısız kapakta ve moda çekiminde yer almasının yanında; 4 yıldır Victoria’s Secret meleği! Bu kariyer boyunca öğrendiği en önemli 6 sırrı ise bizimle paylaşmaya hazır!

Sporu ciddiye alın

“Yoğun bir şekilde spor yapın. Bu yıl ben de hedeflerimi squatlarım konusunda yükselttim ve bu harekette oldukça iyi bir duruma geldim.”

Yüz bakımına gitmek büyük fark yaratır

“Mzia Shiman’dan oksijen terapisi almaya bayılıyorum. Ayrıca olası iltihaplar ve kas yenilenmesi için kırmızı ışık yatağını kullanıyorum. Kolajen desteğini de es geçmemek gerek.”

Paylaşmak önemsemektir, özellikle söz konusu güzellik tavsiyeleriyse…

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happy bday to my baddie !!! @laisribeiro #MaLa

A post shared by Martha Hunt (@marthahunt) on

“Öneri ve tüyolar için diğer kızlara soru sormaktan çekinmeyin. Diğer kızlar başka spor hocalarıyla çalışıyor, farklı smoothieler yapıyor ya da sizden farklı yerleri gezmiş oluyor. Onları dinleyin. “

Meditasyon için zaman bulun

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down south way

A post shared by Martha Hunt (@marthahunt) on

“Transcendental meditasyon yapmayı seviyorum. Günde iki kez 20 dakikalık set olarak zaman ayırmaya çalışıyorum. Zihnimi gerçekten temizlememe, daha iyi odaklanmama yardımcı oluyor. Bazen stresliyken beyninizde bir gürültü olur ancak meditasyon sayesinde buna bir duvar örebiliyorsunuz.”

Vitaminlerinizi alın

“Özellikle yaş aldıkça vitaminler günlük rutinde daha önemli hale geliyor çünlü bana gün boyu sürecek enerjiyi veriyor.”

Güçlü bir parfüm edinin

“Podyuma çıkmadan önce her zaman parfüm sıkarım. Parfüm sıkmak beni her zaman daha özgüvenli ve odaya girmeye hazır hale getirir.”

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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