MAX FACTOR’DEN İHTİŞAMLI BAKIŞLARA EŞLİK EDEN DÖRT DÖRTLÜK BROW CONTOURING KIT





Max Factor Brow Countring Kit ve Brow Shaper ile kaşlarını doldur, şekillendir ve belirginleştir.

Max Factor’ün kusursuz kaşlar için özel olarak tasarladığı yeni Brow Shaper ve Brow Contouring Kit doğal görünümlü gösterişli kaşlara sahip olmanızı sağlıyor. Dört farklı tona sahip Brow Countring Kit ve üç farklı tona sahip Brow Shaper kaşlarınızı doldurmanıza, şekillendirmenize ve belirginleştirmenize yardımcı oluyor.

Max Factor, her kadının kendini özel hissetmesini sağlayan ürünler yaratarak makyaj kavramında kişiselleştirilmiş bir yaklaşımı benimsiyor. Bu yaklaşımdan hareketle yılın trendi olan doğal ve dolgun kaşlara sahip olmak isteyen kadınlar için kaş şekillendirici ürünleri Brow Shaper ve Brow Contouring Kit’i beğeniye sunuyor. Kaşların genel görünümünü şekillendirmek ve belirginleştirmek üzere tasarlanmış Max Factor Brow Contouring Kit ile her kadın dört temel adımda kendi yüz şekline tamamen uygun göz alıcı kaşlara sahip olabiliyor.

Her şey detaylarda gizli

Max Factor kaş şekillendirici, ayarlanabilir renk ve belirginliğin kusursuz dengesini veren çift uçlu kaş şekillendirme kaleminin fırça ucu doğal bir kaş görünümü için renkleri mükemmel şekilde karıştırıyor. Ultra ince, döner mekanizmalı kalem ucu kusursuz bir uygulama sağlıyor ve bu sayede kaşları kolaylıkla şekillendiriyor. Max Factor Brow Shaper pürüzsüz ve eşit bir renk elde etmeyi sağlayan üç mat tonu ile farklı ten renklerine uyum sağlıyor.

Max Factor Brow Contouring Kit ise kaş görünümünde belirginlik yaratmak ve derinlik katmak üzere tasarlandı. Koyudan açık tona doğru giden dört kaş tonu paletine sahip olan kaş kontur kitinin parlak tonu kaş bölgesinde ve gözlerin iç köşesinde aydınlık görünüm elde etmek için kullanılıyor. Pürüzsüz, eşit bir renk elde etmeyi sağlayan ve kusursuz mat bir görünüm veren formülü sayesinde, üç koyu tona sahip olan kit, kaşlara belirginlik katmak için kullanılıyor.

Max Factor Brow Contouring Kit satış fiyatı: 44.90 TL

Max Factor Brow Shaper satış fiyatı: 44.90 TL



