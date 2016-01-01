MAYIS AYINDA OKUMANIZ GEREKEN KİTAPLAR

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Çimlere, rahat bir koltuğa ya da şezlonga uzanıp, uzun saatler boyunca kitap okumanın tam zamanı.

Kitap okuma listesini güncelleme ihtiyacı duyanların da mayıs ayına özel önerilerimize göz atmasını tavsiye ederiz.

Zeytin Ağacının Gölgesinde Yunanistan | Nazlı Gürkaş

Seyahati bir sanat olarak gören Nazlı Gürkaş’ın kaleme aldığı Zeytin Ağacının Gölgesinde Yunanistan, “Daha az turistik, daha fazla yerel deneyim” diyenlerin yol arkadaşı olmaya aday.

hep kitap’ın yayımladığı ilk seyahat kitabı olma özelliği de taşıyan Zeytin Ağacının Gölgesinde Yunanistan, cep yakmayan bol mavili-yeşilli bir rota çizmek ve Yunanistan’ın en güzel yemeklerini yemek isteyenlerin bu kitaba şans vermelerini tavsiye ederiz.

Uçsuz Bucaksız | Ursula K. Le Guin

Çok yakın bir tarihte yaşamını yitiren dünyaca ünlü yazar Ursula K. Le Guin’in beş uzun öyküsünü içeren Uçsuz Bucaksız, Margaret Atwood’un önsözü ile yayımlandı. Uçsuz Bucaksız, Le Guin’in edebi anlam evrenini oluşturan pek çok öğeyi taşıyor. Yazarı ve edebiyatını tanımak isteyenler için bir fırsat ve Le Guin’in özgün dünyasına açılan geniş bir kapı.

Sanma ki Yalnızsın | Elif Şafak

Arka Kapaktan;

Sana alfabeden kaftan diktim; azametle giyesin ve hiç üşümeyesin diye, kalın kadifeden, sırma ipliklerle. İşledim üzerine isminin baş harflerini, sessiz ve derinden, kimse bilmeden, sadece Yaradan’ın duyduğu bir yemin gibi.

Sana noktalardan güller, virgüllerden bülbüller, ünlemlerden yaylalar, noktalı virgüllerden dağlar ve ovalar yaptım. Her bir imla işaretini özenle ekledim isminin büyüsüne. Çünkü sevmek, yeni bir dil inşa etmek demek. İki kişilik bir dil. Çünkü aşkın olduğu yerde muhakkak kelam vardır, sessizlik değil.

Pembe Fili Düşünme | Zeynep Selvili Çarmıklı

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme.

Böyle de düşünmemem lazım galiba. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünme. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Pembe fili düşünme. Of kaç dakika oldu acaba? Pembe fili düşünme. Dakika tutmayı unuttum galiba. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünme. Acaba telefonum nerede? Kılıfı da pembe! La la la la. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünme.

Kadın-Sonsuz Coğrafya | Natalie Angier

Gazetecilik alanında Pulitzer ödüllü popüler bilim yazarı Natalie Angier, biyolojinin birikimini kullanarak hurafeler ve muammalarla dolu kadın bedeninin haritasını çıkarmak için yola çıkıyor. Kadın anatomisinin ve fizyolojisinin her detayı üzerinde durarak organlardan orgazma, hormonlardan anne sütüne, menstrüasyondan menopoza kadınları ilgilendiren her konuyu aydınlatmaya çalışıyor.

