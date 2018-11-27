Meghan Markle ve Prens Harry Kensington Sarayı’ndan Neden Taşınıyor?

 

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Meghan Markle ve Prens Harry resmen Kensington Sarayı’ndan ayrılıyor.

Kraliyet tarafından paylaşılan resmi bildiride, Meghan Markle ve Prens Harry’nin yeni yılda Kensington Sarayı’ndan ayrılacağı doğrulandı ve Kate Middleton ile Prens William’ın da bir zamanlar oturduğu Frogmore Cottage’a taşınacakları açıklandı.

Bu ayrılığın ardında; ilk bebeğini kucağına almayı bekleyen Markle’ın şehirden daha uzak bir yaşam tercih etmesi yattığı söyleniyor. Bu önemli kararın arkasında aynı zamanda, Meghan Markle ve Kate Middleton arasındaki gerginlik ve çiftin kral – kraliçenin gölgesinde bir yaşam sürmek istememeleri de yatıyor.

 

Çiftin nişan davetinin de gerçekleştiği Frogmore Cottage, on yatak odalı yazlık bir ev olup, şehirden de 20 mil uzaklıkta bulunmakta. Burası Meghan Markle ve Prens Harry’nin yüksek derecede mahremiyet yaşayacakları özel bir mülk.

Yakın zamanda İngiltere’ye taşındığı konuşulan Meghan Markle’ın annesi Doria’nın da bu evde yaşayacağı tahmin ediliyor.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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