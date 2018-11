Meghan Markle ve Prens Harry Kensington Sarayı’ndan Neden Taşınıyor?

Meghan Markle ve Prens Harry resmen Kensington Sarayı’ndan ayrılıyor.

Kraliyet tarafından paylaşılan resmi bildiride, Meghan Markle ve Prens Harry’nin yeni yılda Kensington Sarayı’ndan ayrılacağı doğrulandı ve Kate Middleton ile Prens William’ın da bir zamanlar oturduğu Frogmore Cottage’a taşınacakları açıklandı.

Bu ayrılığın ardında; ilk bebeğini kucağına almayı bekleyen Markle’ın şehirden daha uzak bir yaşam tercih etmesi yattığı söyleniyor. Bu önemli kararın arkasında aynı zamanda, Meghan Markle ve Kate Middleton arasındaki gerginlik ve çiftin kral – kraliçenin gölgesinde bir yaşam sürmek istememeleri de yatıyor.

Instead the Queen has given them Frogmore Cottage in Windsor. It’s within the private Home Park and faces the beautiful grounds of Frogmore House. It’s where they had their private evening wedding party & where their gorgeous engagement pictures were shot. pic.twitter.com/uByYVm7pWC

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) November 23, 2018