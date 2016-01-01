MERYL STREEP BIG LITTLE LIES DİZİSİNİN KADROSUNDA





Big Little Lies’ın ikinci sezonu için geri sayımdayız!

Diziyi heyecanla beklememiz için yeni bir sebep daha var. HBO, üç Oscar sahibi efsane oyuncu Meryl Streep’in de dizinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

Birinci sezonda Alexander Skarsgård’ın canladırdığı Perry Wright karakterinin annesi rolünde karşımıza çıkacak olan Streep (Mary Louise Wright), dizinin hikayesine büyük bir enerji getirecek gibi. Ayrıca Streep’in bölüm başına 800 bin dolar alacağı da diğer haberler arasında.

Sekiz Emmy ve dört Altın Küre ödülü bulunan dizinin ilk sezondaki oyuncu kadrosundan geri dönecek isimler ise şimdilik şöyle; Nicole Kidman, Reese Witherspoon ve Alexander Skarsgård.

Bakalım, dizideki diğer önemli karakterlerin hangilerini ikinci sezonda da göreceğiz.



