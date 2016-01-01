MİNİMALİST BİR MAKYAJ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN ÜRÜNLER





Temel olarak ihtiyacınız olan makyaj ürünleriyle tanışın! Sadece bu ürünleri kullanarak doğal, basit ve günlük makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Piyasada çok fazla kozmetik ve makyaj ürünü mevcut, seçenekler bu kadar fazlayken minimalist ve makyaja yeni başlayan kişiler için alışveriş fikri kulağa biraz korkutucu geliyor olabilir. İşte tam burada bu yazı yardımınıza koşacak.

Işıltılı ve doğal bir makyaj görünümüne ulaşmak için kontur ve aydınlatıcı paletlerine ihtiyacınız yok, birkaç anahtar ürüne sahip olmanız yeterli olacaktır.

