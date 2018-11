Moda Tasarımcıları: Atıl Kutoğlu

Pin it

Moda tasarım dünyasının usta isimleriyle 30. yaş özel sayımız için bir araya geldik. Yıllarını bu sektörde geçirmiş, heyecanını ilk günkü gibi yaşayan ve modanın değişimine an be an tanık olmuş isimlerden Atıl Kutoğlu, kendi hikayesini bizlerle paylaştı.

Modaya dair ilk anılarınızda neler var?

Çocukluğumdaki şık komşularımız. Annemin arkadaşları; Esin Ege, Sündüs Köksal, Semra Süter, Nuran Kızıl ve onların Uludağ’daki şıklıkları ilk aklıma gelenler.

Mesleğiniz boyunca en unutamadığınız anınız nedir?

Naomi’nin New York Moda Haftası’nda ilk defileme çıkışı. New York Exsa Showroom’a prova için dokuz kişilik bodyguard ve arkadaş ekibiyle gelmişti. O gün defilemdeki şirinliği, cana yakınlığı harikaydı. Sonra üç kez daha birlikte çalıştık.

Moda sizin için ne anlam ifade ediyor?

Moda benim için bir tutku. Gerçekten tüm dünyada, Türkiye’de dinamik, estetik ve önemli bir sanat dalı. Endüstrinin buluştuğu yer.

Tasarım hayatınıza ilk başladığınızdan bu yana moda dünyasında ne gibi değişimler oldu?

Eskiden tüm koleksiyonlar ve defileler kopyalanmasın diye bir sır gibi saklanırdı. Tasarımcılar koleksiyonları kopyalandı diye birbirlerini mahkemeye verirdi. Şimdi her şey anında internette. Moda haftaları ve defileler anında herkes tarafından izlenebiliyor. Bu ya müthiş özgüvenden, ya rekabetten, ya da mecburiyetten kaynaklanıyor. Bir de moda, şimdi çok liberal. Trendler eskisi gibi sınırlayıcı değil. Bugünkü modada ne ararsan bulunuyor ve her şeye izin var.

Marie Claire için bir parça tasarlayacak olsanız, bu nasıl bir tasarım olurdu?

Keskin, sert ama seksi bir tasarım yapardım. Marie Claire benim için güçlü bir kadını temsil ediyor.

Bu yıl 30. yaşımızı kutluyoruz. ‘30’ sizin için ne anlam ifade ediyor?

Uluslararası bir dergi için güzel bir yol, güzel bir yaş. Hem genç hem olgun. 30, herkes için en güzel yaş.

Son olarak sizden bir doğum günü mesajı alabilir miyiz?

Marie Claire benim ilk tanıştığım dergilerden. Onun için yeri bende çok derin ve önemli. Daha nice güzel senelere ve yaşlara. Bize trendleri aktarmaya; insanlara güzellikler ve değerli bilgiler sunmaya devam edin! Happy Birthday!