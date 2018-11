Moda Tasarımcıları: Yıldırım Mayruk

Pin it

Moda tasarım dünyasının usta isimleriyle 30. yaş özel sayımız için bir araya geldik. Yıllarını bu sektörde geçirmiş, heyecanını ilk günkü gibi yaşayan ve modanın değişimine an be an tanık olmuş isimlerden Yıldırım Mayruk, kendi hikayesini bizlerle paylaştı.

Modaya dair ilk anılarınızda neler var?

Lise yıllarımda şapka yaparak harçlığımı kazanırdım. Aynı zamanda ilk tasarımım, o zamanlarda anneme diktiğim iki yün elbiseydi. Karşılığında para da almıştım. Sinemaya gitmeyi çok severdim. Topladığım harçlıklarla sürekli sinemaya giderdim.

Mesleğiniz boyunca en unutamadığınız anınız nedir?

Bir terzi olarak yıllar sonra İstanbul’a büyük bir cesaretle gelip İstiklal Caddesi’nde, çatı katında ilk terzihanemi açmamdır. Henüz hiç çevrem yoktu ve kimseyi tanımıyordum. Eşyalarımı taşımak için apartman görevlisine gittiğimde bana bir paket uzattı ve “Dün size bir hanımefendi bunu bıraktı” dedi. İçinde kahverengi bir tayyör kumaşı vardı. Paketi bırakan Bursalı, çok tanınan bir hanımefendiydi. İlk müşterim de o oldu. Sanırım uğuruyla geldi.

Moda sizin için ne anlam ifade ediyor?

Moda, aslında bir sosyolojik olgu. İnsanlar arasında bir haberleşme biçimi. Ben terzilik mesleği ve dikiş sanatının içinde yol aldım. Dolayısıyla moda benim için, sadece kumaş demek değil. İşleme malzemeleri, şapka, tüy,ayakkabı, çanta, elbise, manto, tayyör, saç ve makyaj… Aklınıza gelen her şey benim için moda demek.

Tasarım hayatınıza ilk başladığınızdan bu yana moda dünyasında ne gibi değişimler oldu?

Mesleğe başladığım yıllarda, İstanbul’da dünya çapında kabul görebilecek üstün ve büyük terziler fazlaydı. Zaman içinde meslek odaları, kız enstitüleri ve terzilik sanatının eğitimi tamamen ortadan kalktı. Olgunlaşma enstitüleri erezyona uğradı. Bunların sonucunda dikiş, terzilik durma ve bitme noktasına geldi. Dolayısıyla büyük terziler zaman içinde azalarak yok oldu. Yerine alternatif olarak medya aracılığıyla birtakım insanlar geldi. Dikiş ve kumaş bilmeyen, sadece popüler olduğu için meşhur olan insanlar mesleğe dâhil oldu. Moda artık kostüm, elbise ve giysi olmaktan çıkıp aksesuar olarak vitrinde görünmeye başladı.

Marie Claire için bir parça tasarlayacak olsanız, bu nasıl bir tasarım olurdu?

Tasarım için zaman, mekân ve gün niteliği önemlidir. Detayları bildiğimi var sayarak; Yunan heykeli gibi beyaz, uzun, drape bir elbise ve baş için altın bir dal hazırlardım.

Bu yıl 30. yaşımızı kutluyoruz. ‘30’ sizin için ne anlam ifade ediyor?

30 sene, insan hayatı için çok uzun bir süre olmasa da bir dergi için bu yüzyıllar geçmiş gibi hissettirebilir. Bence 30 olgunluk ve verimliliğe geçişin bir dönümü. Marie Claire, 30 yıllık mücadelesinin ardından saygın, olgun, dingin ve söz sahibi bir moda dergisi olarak hayatına devam ediyor.

Son olarak sizden bir doğum günü mesajı alabilir miyiz?

Olgun, dingin, söz sahibi bir moda dergisi olarak nice uzun yıllar dilerim.