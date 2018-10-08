Moschino x H&M İş Birliğinden İlk Görseller Yayınlandı

 

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Moschino’nun uzun zamandır beklenen H&M iş birliğinden ilk görseller geldi. Kampanyanın yıldızı ise Gigi Hadid.

Renk paletinde gümüş, altın ve işlemeli kumaşları barındıran koleksiyon; 8 Kasım’da satışa sunulacak.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

We told you there would be a lot of patterns, gold and sparkle in this collection, didn’t we? ✨ #HMOSCHINO @moschino

H&M (@hm)’in paylaştığı bir gönderi ()

Jeremy Scott; koleksiyondaki pop enerjisi hakkında “Fanların beklediği şeyleri vereceğiz. Canlılık, flörtözlük ve mizah.” açıklamasını yaptı.

H&M daha önce Balmain, Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Alexander Wang, Versace, Erdem ve Marni gibi markalarla iş birliği yapmıştı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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