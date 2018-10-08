Moschino x H&M İş Birliğinden İlk Görseller Yayınlandı

Moschino’nun uzun zamandır beklenen H&M iş birliğinden ilk görseller geldi. Kampanyanın yıldızı ise Gigi Hadid.
Renk paletinde gümüş, altın ve işlemeli kumaşları barındıran koleksiyon; 8 Kasım’da satışa sunulacak.
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We told you there would be a lot of patterns, gold and sparkle in this collection, didn’t we? ✨ #HMOSCHINO @moschino
Jeremy Scott; koleksiyondaki pop enerjisi hakkında “Fanların beklediği şeyleri vereceğiz. Canlılık, flörtözlük ve mizah.” açıklamasını yaptı.
H&M daha önce Balmain, Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Alexander Wang, Versace, Erdem ve Marni gibi markalarla iş birliği yapmıştı.