Moschino x H&M İş Birliğinden İlk Görseller Yayınlandı

Moschino’nun uzun zamandır beklenen H&M iş birliğinden ilk görseller geldi. Kampanyanın yıldızı ise Gigi Hadid.

Renk paletinde gümüş, altın ve işlemeli kumaşları barındıran koleksiyon; 8 Kasım’da satışa sunulacak.

Jeremy Scott; koleksiyondaki pop enerjisi hakkında “Fanların beklediği şeyleri vereceğiz. Canlılık, flörtözlük ve mizah.” açıklamasını yaptı.

H&M daha önce Balmain, Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Alexander Wang, Versace, Erdem ve Marni gibi markalarla iş birliği yapmıştı.