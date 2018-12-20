Mutlu İlişkinin Sırrı: Aşkın 5 Dili

 

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Ne kadar partnerimizi tanıdığımızı düşünsek de zaman zaman ilişkinin içinde kendimizi bile tanıyamadığımız anlar yaşayabiliyoruz. Kısa süreli veya uzun süreli fark etmez; ilişkiler karmaşıktır. Bu noktada da devreye iletişim girer.

Seksolog Dr. Valeria Chuba yayınladığı podcast’te aşkın 5 dili üzerine yoğunlaşıyor. Bu beş maddenin sevgi göstermede ve sevgiyi almada önemli rol oynadığını belirten Chuba ekliyor: “Aşk dili başlığında belirttiğim bu maddeler ilişki sürecinde kendimizi ve partnerimizi anlamaya yardımcı olma konusunda yararlı olabilir.”

Gelin aşkın bu 5 dilini inceleyelim:

1# Yardımlaşma

Dr. Chuba şöyle açıklıyor: “Yemek pişirmek, kahve hazırlamak,çocuklara bakmak vs. gibi gündelik eylemlere yardımcı olmak, partnerinize destek sağlamak kalpleri kazanmanız için önemli. Örneğin, mutfağı temizledikten sonra partnerinize sıcak bir banyo hazırlayın. Hatta küveti onunla paylaşın! Stresli bir gün geçiren partnerinize rutin işlerde yardımcı olarak sorumluluklarını azaltın. Bu sevgiyi kesinlikle katlayan bir detay.”

2# Hediyeler

Seksolog Chuba, hediye beklemenin kesinlikle yanlış bir şey olmadığını söylüyor. Kalpten gelen bir hediyenin ilişkiyi pekiştirmede ve sevgiyi çoğaltmada etkisi yüksek. Beklenmedik sürprizler, manevi değeri yüksek hediyeler, çiçekler, hatta belki de beklenmedik anda beklenmedik bir yere bırakılan kısa bir not… Sevdiğiniz kişiyi şaşırtarak hediyeler sunmak onu düşündüğünüzün bir göstergesi. Özellikle ihtiyacı olan bir şeyi hediye ettiğinizde sizin tarafınızdan düşünülmek onu mutlu edecek ve size olan bağlılığı kesinlikle artacak.

3# Birlikte Geçirilen Zaman

Randevu geceleri ve yıl dönümlerini hatırlamak önemli. Unutulmayı hiç kimse istemez. Hatırlanmak daima güzeldir. Beraber özel anlarınızın hatırlanması, birlikte geçirilen vaktin kaliteli şekilde değerlendirilmesi partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirir. Fantezi geceleri düzenleyin. Bunun için ilişkinizin yeni olması gerekmez. Evli çiftler de bunu yapabilir. Artık birlikte yaşamanız sekste yenilikler denememeniz için bahane değil!

4# Dokunuşlar

Seksolog Chuba, dokunuşların her zaman cinsel arzuyu ifade etmediğini belirtiyor. Sarılmak, el ele tutuşmak, öpücükler… Bunlar aşkın ve sevginin en güzel ifade şekilleri. Örneğin, kötü bir gün geçiren partnerinizi içten bir şekilde kucaklamanın ona ne kadar iyi gelebileceğini bir düşünün. Ya birlikte film izlerken partnerinizin saçlarınızı okşamasını ne kadar sevdiğinizi? Dokunuşlar güzeldir; özel hissettirir.

5# Sevginin Onaylanması

İçten söylenmiş bir “Seni seviyorum” cümlesinden daha mutluluk verici ne olabilir ki? Ayrıca iltifatlar, övgüler, sevgi sözcükleri de ilişkide heyecanı ve mutluluğu arttırıyor. Gün içerisinde işteki partnerinize ansızın atacağınız “seni seviyorum” mesajı gününe keyif katabilir. Hem kendinizi ve sevginizi hatırlatmanın hiçbir zararı olmaz, değil mi?

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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