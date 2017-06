NETFLIX ORİJİNAL DİZİSİ GLOW’UN KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİNİ KAÇIRMAYIN!

“Bir grup cesur, güzel ve çevresinden farklı kadın bir araya geliyor ve ait oldukları bir yer buluyorlar.”

– Jenny Chey​ (Ellen Wong canlandırıyor) ​

​Netflix’in merakla beklenen yeni komedi dizisi GLOW bu Cuma günü, 23 Haziran’da tüm dünyayla aynı sadece Netflix’te yayınlanıyor. Peki 80’li yıllarda hayata geçen bir kadınlar güreşi televizyon şovunu anlatan GLOW’un kadın oyuncuları likra taytları altına çekip rollerine nasıl hazırlandı? Nakavt ve powerbomb hareketlerinde nasıl ustalaştı? Oyuncularla yapılan röportajlar, kamera arkası görüntüler ve diziden yepyeni sahneleri içeren GLOW özel videosunu kaçırmayın.

80’lerin kısa ömürlü ama çok sevilen programlarından biri olan GLOW’dan ilham alan dizi, dönemin Los Angeles’ında işsizlik sıkıntısı çeken ve yıldız olma hayallerini gerçekleştirebilmek için son şansı GLOW kadrosuna girerek yakalayan oyuncu Ruth Wilder’ın hikayesini anlatıyor. Dizide Ruth Wilder’ı, Alison Brie canlandırıyor.

Kendisi gibi Hollywood’da tutunamayan 12 kadınla birlikte TV’de yayınlanacak güreş programı GLOW’a hazırlanan Ruth, bir yandan çocuk sahibi olmak için işini bırakan ancak mükemmel hayatın sandığı kadar kolay olmadığını acı bir şekilde öğrenerek oyunculuk dünyasına geri dönmek zorunda kalan Debbie Eagan’la rekabet etmek zorunda. Bu 12 kadının başında ise Marc Maron’un canlandırdığı Sam Slyvia var. Düşük bütçeli ticari filmlerin tükenmiş direktörü Sam, güreş dünyasının yıldızı olmak için yarışan bu kadınlara liderlik ediyor.

GLOW; Orange Is The New Black ve Weeds dizilerinin yazarı Carly Mensch ile Homeland ve Nurse Jackie dizilerinde imzası bulunan Liz Flahive’nin son projesi. İkilinin aynı zamanda dizi sorumlusu olduğu yapımda Orange Is the New Black yaratıcıları Jenji Kohan ve Tara Herrmann ise başyapımcılığı üstleniyor.