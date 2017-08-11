NIKKI REED VE IAN SOMERHALDER ÇİFTİ İLK BEBEKLERİNE KAVUŞTU



Ünlü çift Nikki Reed ve Ian Somerhalder’in ilk bebekleri dünyaya geldi.

Çift, kızlarına Bodhi Soleil ismini vermeyi tercih etti.

Mutlu haberin üzerine, Reed ve Somerhalder’in bir aylık sessiz bir süreç geçirecekleri söylenenler arasında.

Bebeklerinin ilk ayını baş başa bir süreç içerisinde geçirmeyi planladıkları, hatta telefonlarını kapatıp ve ziyaretçileri de kabul etmeyecekleri yeni bir düzene geçmek istedikleri söylenenler arasında.

29 yaşındaki oyuncu Nikki Reed ve 38 yaşındaki Ian Somerhalder çifti bebeklerinin olacağı haberini ilk kez Mayıs ayında instagram hesaplarında duyurmuşlardı.

İkilinin sessizliklerini bozacağını anı ve bebeklerinin ilk karesini paylaşacakları günü merakla bekliyoruz.



