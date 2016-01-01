OLIVIA CULPO’NUN İLHAM VERİCİ VE SOFİSTİKE GÖRÜNÜMLERİ

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Son dönemin yükselen stil yıldızlarından Olivia Culpo; her daim risk alan etkileyici seçimleriyle ilham kaynaklarımızdan biri olmaya devam ediyor.

İşte Olivia Culpo’nun son dönemden öne çıkan görünümleri:

Rüzgarlık ceketlerin mini elbiseler ile kusursuz uyumuna bir başka örnek.

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En gösterişli elbiselerde bile küpe konusunda çekingen olmayın!

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Sokak stilinden rahatça geceye taşıyabileceğiniz elbiseler; her daim dolabınızın kurtarıcısı olacaktır.

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Tam vücut ölçülerinize göre olan elbiseler; her zaman dolabınızdaki en şık parça olacaktır.

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Monokrom görünüm her zaman işe yarar!

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Floral elbiselerinizin altına beyaz ayakkabı tercih etmek her zaman taze bir görünüm yaratacaktır.

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Stil puanını biraz daha yükseltmek istiyorsanız; ilginç çoraplarınızı kullanabilirsiniz!

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Cesaret kartınızı kullanmak istiyorsanız; pembe ve kırmızıyı bir arada kullanın.

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Hemen her ortama uydurabileceğiniz kıyafetlerin başında tulum geliyor.

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Tığ işi elbiselere kim hayır diyebilir ki?

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Dekolte detayıyla kıyafetlerinizi hareketlendirebilirsiniz.

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Jogger olarak da bilinen bu eşofman/havuç pantolon arası modeli; olabildiğince iddialı parçalarla tamamlayarak spor havasından kurtarın.

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