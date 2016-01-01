OLIVIA CULPO’NUN İLHAM VERİCİ VE SOFİSTİKE GÖRÜNÜMLERİ

1/13
Son dönemin yükselen stil yıldızlarından Olivia Culpo; her daim risk alan etkileyici seçimleriyle ilham kaynaklarımızdan biri olmaya devam ediyor.
İşte Olivia Culpo’nun son dönemden öne çıkan görünümleri:
Rüzgarlık ceketlerin mini elbiseler ile kusursuz uyumuna bir başka örnek.
2/13
En gösterişli elbiselerde bile küpe konusunda çekingen olmayın!
3/13
Sokak stilinden rahatça geceye taşıyabileceğiniz elbiseler; her daim dolabınızın kurtarıcısı olacaktır.
4/13
Tam vücut ölçülerinize göre olan elbiseler; her zaman dolabınızdaki en şık parça olacaktır.
5/13
Monokrom görünüm her zaman işe yarar!
6/13
Floral elbiselerinizin altına beyaz ayakkabı tercih etmek her zaman taze bir görünüm yaratacaktır.
7/13
Stil puanını biraz daha yükseltmek istiyorsanız; ilginç çoraplarınızı kullanabilirsiniz!
8/13
Cesaret kartınızı kullanmak istiyorsanız; pembe ve kırmızıyı bir arada kullanın.
9/13
Hemen her ortama uydurabileceğiniz kıyafetlerin başında tulum geliyor.
10/13
Tığ işi elbiselere kim hayır diyebilir ki?
11/13
Dekolte detayıyla kıyafetlerinizi hareketlendirebilirsiniz.
12/13
Jogger olarak da bilinen bu eşofman/havuç pantolon arası modeli; olabildiğince iddialı parçalarla tamamlayarak spor havasından kurtarın.