Orta Boydaki Saçlar İçin En Havalı Modeller

Uzun saçlara katlanamıyor, kısa saça da cesaret edemiyorsanız orta boydaki saçlarınızı havalı bir şekilde kullanmak sizin elinizde! Ünlülerin ışığında sizlere sunacağımız önerilere kulak verin:

Yan Hacim

Kerry Washington

Orta boydaki saçları havalı göstermenin en kolay yolu kuşkusuz yandan ayırmaktan geçiyor.

Dağınık Dalgalar

Priyanka Chopra

Deniz suyu spreyleriyle kolaylıkla yapabileceğiniz bu çabasız dalgalar size bohem bir hava katacak.

Geriye Doğru Sıkı Topuz

Rosie Huntington-Whiteley

Sımsıkı geriye doğru toplanmış bir topuz veya at kuyruğu her anın kurtarıcı modeli. Üstelik çok seksi!

Kıvırcık

Gabrielle Union



Dalgaların dozunu arttırmaya ne dersiniz? Kıvırcık saçlar her daim “ben burdayım” diyorlar.

Nostaljik Bukleler

Margot Robbie

Eski Hollywood aktrislerinin vazgeçilmez nostaljik dalgalarını hayatınıza katmamanız için hiçbir neden göremiyoruz! Margot Robbie gibi siz de romantik stilinizi bu modelle tamamlayın ve baş döndürün!

Asimetrik Geçişler

Jenna Dewan

“Düz mü yoksa dalgalı mı” sorusuyla zihninizi meşgul etmenize hiç gerek yok. İkisi birden! Yandan ayırdığınız saçınızın bir tarafını düz bir tarafını ise içe doğru dalgalandırarak kullanabilirsiniz.

Ortadan Ayrım

Kristen Bell

Ortadan ayırarak topladığınız saçlarınızla yüzünüze bir çerçeve oluşturarak daha feminen bir görünüm elde etmeniz mümkün.