Özel Röportaj: The Woolmark Company’nin Birleşik Krallık ve Türkiye Ülke Müdürü Nigel Gosse

THE WOOLMARK COMPANY yün konusunda global otoritedir. Uluslararası tekstil ve moda endüstrilerini kapsayan geniş kapsamlı ilişki ağı sayesinde, Avustralya yününün lüks giyim eşyaları ve iç çamaşırlarında nihai doğal elyaf ve birinci kalite bir bileşen olarak pozisyonunu aydınlatmayı hedefliyor.

Woolmark logosu, çiftlikten bitmiş ürüne kadar öncü mükemmelliği ve yaratıcılığı temsil eden ve en yüksek kalitenin güvencesini veren, dünyanın en tanınmış ve en saygın markalarından biridir.

Woolmark Şirketi, 24.000’den fazla yün hayvanı yetiştiricisinin sahip olduğu ve Avustralya yünü için araştırma, geliştirme ve pazarlamaya ve aynı zamanda dünya çapında Avustralya yünü tedarik zincirine yatırım yapan bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Australian Wool Innovation’ın bir bağlı şirketidir.

The Woolmark Company’nin Birleşik Krallık ve Türkiye ülke müdürü Nigel Gosse ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik…

#1: The Woolmark Company’de Birleşik Krallık ve Türkiye ülke müdürü olarak çalışıyorsunuz. İşiniz tam olarak ne anlama geliyor?

Avustralya Merinos yününe olan talebi ve bu yünün pazara erişimini arttırmak için Londra ve Türkiye’deki yetenekli ekibimizle çalışıyorum. Pazarlama konusunda Business to Business (B2B) – yani işletmeler arası –işbirlikleri kurmak, imalatçılarla yakın temasta bulunup müşteriler ve potansiyel yün müşterileriyle ilgili onlarla işbirliği yapmakda iş tanımım içerisinde.

Bunlar dışında bir de global kampanyalar için çalışıyorum; örneğin Uluslararası Woolmark Ödülü (International Woolmark Prize), Yün kampanyası (The Campaign for Wool) ve son zamanlarda başlattığımız ‘Live and Brathe’ kampanyası. Hatta kampanyanın çok beğenilen filmini TGSD konferansında sunduk.

#2: The Woolmark Company, organize ettiği etkinlik ve ödüllerle modaya doğrudan etki ediyor. Bu amaç şirketin DNA’sına nasıl işledi?

#3: Bu yıl, TGSD’nin de organize ettiği konferansın ana teması “Sorumlu Moda”ydı. The Woolmark Company tam olarak bu anlayışın neresinde duruyor?

Avustralyalı Merinos çiftçileri koyunları ve koyunlarının otladıkları arazileriylebıkıp usanmadan bakıyorlar. Hayvanlarının sağlıklı olması onlar için çok önemli ve bu sayede en iyi yünü elde ediyorlar. Yani aslında, hayvan refahı, toprağın ve su kaynaklarının sorumlu kullanımı ve sürdürülebilir çiftçilik uygulamaları konusunda yüksek standartlara uygun çiftçilik yapmak Merinos çiftçilerinin menfaatine olan bir durumdur. Bu sayede hem ailelerine, hem toplumlarına hem de dünyaya fayda sağlamış olurlar.

#4: Avustralya Merinos yününü diğer yünlerden ayıran özellikler nelerdir?

Aslına bakarsanız Avustralya yününün faydaları saymakla bitmiyor. İşte sahip olduğu özellikleri:

Doğal :

Yün protein bazlı bir elyaftır. Koyunun derisinde oluşur ve dolayısıyla yüzde yüz doğaldır, insan yapımı değildir. Taş devrinden beri her hava koşuluna karşı koruma sağlamanın en etkili yollarından biri olarak insan tarafından kullanılagelmiştir. Bilim,bu elyafınbenzersiz özelliklerini taşıyan bir elyafı henüzüretememiştir.

Yenilenebilir:

Koyunların otlayabilecekleriçimenler olduğu sürece koyunlar her yıl yeni bir kürk üreteceklerdir. Bu da yünü yenilenebilir bir elyaf kaynağı yapıyor. Yün üreticileri sürekli olarak çevreyi korumak, verimliliği arttırmak ve yün endüstrisini sonraki nesiller için sürdürülebilir hale getirmek için aktif olarak çalışıyorlar.

Biyoçözünür :

Yün, faydalı ömrünün sonunda,çözünüp faydalı besin maddeleri yayacağı toprağa geri döndürülebilir. Doğal yün elyafıtoprağa bırakıldığında,çok kısa bir süre içinde çözünecektir,buna karşın sentetik bir materyalin çözünmesi çok daha fazla zaman alacaktır.

Daha devamı da var.. Dediğim gibi saymakla bitmiyor:

Merinos Yününün İlave Faydaları

Kolay dikilir:

Merinos yünü dikim esnasında çok kolaylık sağlar. Düzgünce kesilir, saçak yapmaz ve iğne izi oluşmaz. Ütülenmesi çok kolaydır ve çalışma esnasında buruşmaz.

Ütü istemez:

Merinos yünlü kumaşı sıcaklık ve nemden yararlanılarak kalıcı olarak düzeltilebilir. Bu da tasarımcıya istediği şekli ve stili yaratmada ciddi bir özgürlük verir.

Pürüzsüz ve Şık:

Merinos yünlü kumaşlar tasarımcıların beğendiği bir özellik olan mükemmel drape ve tutum (ele alma)olanağı sağlar. Ürünleri giyen için bunun anlamızahmetsizce, şık ve hoş bir şekilde vücut formuna uyan giysilerdir.

Renkli :

Merinos yünlü giysiler kolayca boya atmaz ve yeni geliştirilen boyama teknikleri tasarımcıların yaratıcılıklarını tam olarak sergilemelerini sağlar.

Modaya uygun:

Merinos yünleri hareketli ve esnektir. Farklı doku, dokuma ve ağırlığa sahiptirler. İster örme ister dokuma olarak her mevsim giyilebilirler.

Yenilikçi :

Moda tasarımcıları yenilikçi pek çok işlem seçeneğini kullanma olanağına sahiptirler. Bu da, onlara benzersiz dokular ve detaylar ekleme seçeneği verir.

Leke tutmaz:

Merinos yünleri doğal, koruyucu bir dış katmana sahiptir. Bu özellikleri sayesinde de lekelerin kumaşın içine işlemesini engellerler. Ayrıca Merinos yünlerinin statik elektrik yaratmama özellikleri sayesinde de daha az toz ve tiftik çekerler.

Kırışmaz :

Mikroskopik seviyede incelendiğinde Merinos yününün kırışmaz özelliklerini gözlemleyebiliyoruz.

Nefes almaya elverişli:

Merinos yünleri bol miktarda nemi içine çekebilir ve ardından buharlaşması için bu nemi tekrar havaya verebilir. Merinos yünü nefes almaya son derece elverişli bir yündür ve bu özelliği sayesinde nem tutma eğilimi daha azdır.

Sıcak ve serin:

Sentetik materyallerin tersine Merinos yünü aktif bir eyaftır. Vücut ısısı değişikliklerine duyarlıdır ve hava soğukken sizi sıcak tutar, hava sıcakken de sizi serin tutar.

Statik dirençli:

Merinos yünü nemi içine çekerek statik elektriklenmeyi azaltma özelliğine sahiptir. Bu da, onun, diğer kumaşlara kıyasla rahatsız edici bir şekilde vücuda yapışma olasılığını azaltıyor ve giysilerde güzel bir döküm yaratıyor.

Yumuşak :

Merinos yünü lifleri son derece incedir, bu da geleneksel, daha kalın yün liflerinden çok daha fazla bükülmelerini sağlar.Bu Merinos yününün cildinizle temasında yumuşak ve rahat bir pürüzsüzlükhissi yaşamanızı sağlar.

Elastik :

Merinos yünlerinin doğal elastikiyet özellikleri, merinos yünlü giysilerin vücudunuzla birlikte esnemelerini, fakatorijinal şekillerini korumalarını sağlar.

#5: Yünün birçok özelliği var ve dolayısıyla kullanım alanları çok geniş olabilir. Sizce yün moda endüstrisinde daha sık kullanılabilir mi?

Kesinlikle. Doğanın mucizevi elyafı olarak yünün o kadar çok özelliği ve kullanım alanı var ki! Spor ve açıkhava faaliyetlerinde yünün kullanımı artıyor ve bu da Merinos yününün çok yönlülüğüne çok iyi bir örnek.

#6: Yün hakkında doğru bildiğimiz birçok yanlış var. Bunlar neler?

Birçok farklı yün çeşidi var. Biz de özellikle diğer yünlerden farklı olarak Avustralya Merinos yününün sağladığı faydaları ön plana çıkarmak istiyoruz. En geniş pazarlama materyalleriyle desteklenmekte olan tedarik zincirindeki şirketlerden öğrencilere kadar herkese ulaşmayı hedefleyen Eğitim portföyümüzün dışında, yünle ilgili önyargıları ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmanın en iyi yolu Merinos yününden yapılmış kıyafetlerdir.

Bu kıyafetleri deneyenlerin/giyenlerin savunuculuğu ve görüşleri daha güvenilir ve inandırıcı bir destek sağlıyor. Örneğin, spor yaparken – çoğu kumaş cilde çok daha yakın duruyor ve cilde temas ediyor. Bu sayede de yünün cildi kaşındırdığı ve battığı yönündeki önyargıları yıkıyoruz. Gerçek Avustralya Merinos yününden yapılan kıyafetler sadece cildi rahatsız etmemekle kalmıyor ama aynı zamanda koku yapmıyor, nefes alıyor ve nemi çekip emme konusunda çok başarılı.