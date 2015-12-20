PINAR AYLİN’DEN BİR “PERİ MASALI”





“Hakikat”in peşinden “aşk”la giden cesur bir kadının öyküsü…

Peri Masalı adlı ilk romanıyla edebiyat dünyasına güçlü bir adım atan Pınar Aylin, naif ve duygulu anlatımıyla okuru içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Destek Yayınları tarafından piyasaya çıkan Peri Masalı öykü içinde öykü örerek genişleyen kurgusuyla ve derinlikli kahramanlarıyla dikkat çekiyor…

Peri’nin hikâyesi, metropol hayatından kaçan ve hayalinin peşinden giden cesur bir kadının, çıktığı Afrika seyahati sırasındaki ruhsal dönüşümünü anlatırken, okuru da bu yolculuğa dahil ediyor.

Peri’nin masalsı aşk hikâyesine karışan içsel paylaşımları, ruhumuzdaki zincirlenmiş kanatları kırmamız ve kendi “öz”ümüzle tanışmamız için büyük bir fırsat sunarken, Pınar Aylin asıl hedefi olan günümüz “ışık savaşçıları”nı çoğaltmanın peşinde, emin adımlarla ilerliyor.

Yazar Hakkında

Pınar Aylin 12 Mayıs 1972’de İzmir’de doğdu. İzmir Özel Türk Koleji’nin ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler-Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

1994’te İstanbul’a yerleşerek ardı ardına 8 albüm çalışmasında yorumcu, besteci ve söz yazarı kimliğiyle yer aldı. Müzik çalışmalarıyla birlikte kendi programları da dahil pek çok televizyon projesinde görev aldı ve 20 yıl aktif sanat hayatına devam etti. 2014 yılında Çeşme’de yaşama kararıyla yeni bir adım atarak ilk romanı Peri Masalı’nı burada kaleme almaya başladı ve yeni hayatıyla birlikte yeni kariyerini de başlatmış oldu. Şu anda İzmir Amerikan Koleji’nde okuyan kızı Maya ve eşiyle, Alaçatı’ya yakın mesafede zeytin ağaçlarıyla çevrelenmiş bir köyde yaşamakta, ikinci romanını yazmaktadır.

