PODYUMDAN İLHAMLA RENKLİ MASKARA İÇİN KULLANIM ÖNERİLERİ

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Renkli maskara trendini gündelik hayata nasıl uyarlayacağınız konusunda soru işaretleriniz varsa; sizi podyumdan ilham almaya davet ediyoruz!

Ton karmaşası

Birebir aynı tonda far ve rimel kullanmanıza gerek yok. Aynı renk grubunun üyeleri olmaları yeterli.

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Neon yeşil

Böyle bir maskara kullandığınızda dudaklarınızı doğal bırakmalısınız.

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Yeni Punk

Sarı-yeşil maskarayı iki kat halinde uygulayın.

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Sim sim sim!

Neden sadece renk düşünesiniz ki? Sim tutkunuzu maskaranızda da yansıtın. Eğer yeni bir simli maskara almak istemiyorsanız; simli bir eyeliner da aynı işlevi görebilir.

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Merkezi belirleyin

Grafik bir bitiş yaratmak için renkli maskaranızı alt ve üstte belirli bir noktada uygulayın.

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Beyaz

Beyaz maskara korkunuzu bu sezon yenin! Üstelik bu renkte gözleriniz daha parlak görünüyor.

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Cesur mavi

İşte bir kaç kat uygulamanız gereken tonlardan biri!

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Şeftali

Hem kirpiklerinizde hem göz kapaklarınızda bu tonu uygulayın. Daha yumuşak bir etki için yine şeftali tonlarında bir ruj seçebilirsiniz!

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Kırmızı görüş

Daha etkili bir görünüm için tam nude bir ruj kullanın.

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Mor gücü

Doğru tonda seçildiğinde tüm cilt tonlarına yakışan mor rengi; maskarada da kullanabilirsiniz. Mor eyeliner ve ışıltılı bir lipgloss uygulayın.

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Baby Blues

Mavi göz makyajı hiç olmadığı kadar popüler!

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Takım ruhu!

Fıstık yeşili maskara için aynı tonlarda eyeliner kullanın.

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Sıcak pembe

Burada yegane seçeneğiniz renksiz ve simsiz bir lipgloss!

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Yeni nesil gotik

Fenty x Puma defilesinde gördüğümüz beyaz maskarayı; aynı şekilde koyu renkli dudaklar ile tamamlayın.

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