PODYUMDAN İLHAMLA RENKLİ MASKARA İÇİN KULLANIM ÖNERİLERİ

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Renkli maskara trendini gündelik hayata nasıl uyarlayacağınız konusunda soru işaretleriniz varsa; sizi podyumdan ilham almaya davet ediyoruz!
Ton karmaşası
Birebir aynı tonda far ve rimel kullanmanıza gerek yok. Aynı renk grubunun üyeleri olmaları yeterli.
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Neon yeşil
Böyle bir maskara kullandığınızda dudaklarınızı doğal bırakmalısınız.
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Yeni Punk
Sarı-yeşil maskarayı iki kat halinde uygulayın.
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Sim sim sim!
Neden sadece renk düşünesiniz ki? Sim tutkunuzu maskaranızda da yansıtın. Eğer yeni bir simli maskara almak istemiyorsanız; simli bir eyeliner da aynı işlevi görebilir.
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Merkezi belirleyin
Grafik bir bitiş yaratmak için renkli maskaranızı alt ve üstte belirli bir noktada uygulayın.
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Beyaz
Beyaz maskara korkunuzu bu sezon yenin! Üstelik bu renkte gözleriniz daha parlak görünüyor.
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Cesur mavi
İşte bir kaç kat uygulamanız gereken tonlardan biri!
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Şeftali
Hem kirpiklerinizde hem göz kapaklarınızda bu tonu uygulayın. Daha yumuşak bir etki için yine şeftali tonlarında bir ruj seçebilirsiniz!
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Kırmızı görüş
Daha etkili bir görünüm için tam nude bir ruj kullanın.
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Mor gücü
Doğru tonda seçildiğinde tüm cilt tonlarına yakışan mor rengi; maskarada da kullanabilirsiniz. Mor eyeliner ve ışıltılı bir lipgloss uygulayın.
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Baby Blues
Mavi göz makyajı hiç olmadığı kadar popüler!
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Takım ruhu!
Fıstık yeşili maskara için aynı tonlarda eyeliner kullanın.
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Sıcak pembe
Burada yegane seçeneğiniz renksiz ve simsiz bir lipgloss!
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Yeni nesil gotik
Fenty x Puma defilesinde gördüğümüz beyaz maskarayı; aynı şekilde koyu renkli dudaklar ile tamamlayın.
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