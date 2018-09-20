Pratik ve Lezzetli Aşure Tarifi

 

Aşure zamanı geldi, çattı.

Aşure için hazırlıklara başlayanlara bizim de bir tarif önerimiz olacak.

Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü yapılan tatlı olan Aşure,  İslami inanca göre ise Muharrem ayının onuncu günü Hz. Nuh, Büyük Tufan’dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yani Aşure‘ yi yapmıştır.

Geleneksel lezzete alternatif olarak, bu sene daha farklı bir tarif denemek isteyenler için Sedef İybar’ın Pikan Cevizli Aşure tarifini önereceğiz.

Aşure Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

500gr.buğday
2,5lt su
350gr. toz şeker

İç malzemeleri için:

200gr. ayıklanmış ve haşlanmış nohut
200gr. haşlanmış fasulye
100 gr. sarı üzüm
8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)
100gr. dolma fıstığı
1 çay bardağı süt
2 çorba kaşığı gül suyu

Üzerini süslemek için:

Şamfıstık tozu
100gr. pikan cevizi
100gr. turna yemişi (cranberry)
Kuşüzümü
Dolma fıstığı

Yapılışı:

Buğdayları bir gece önceden ıslatın. Çok iyi haşlandığından emin olduktan sonra, diğer iç malzemeleri ve şekeri ilave edin.

Tüm bu karışımı yoğun bir kıvam alıncaya kadar 30 dakika daha kaynatın. Daha sonra gül suyu ve süt ekleyerek ateşten alın. Kesinlikle nişasta veya un gibi yoğunlaştırıcı kullanmayın.

Aşureyi servis kaplarına sıcakken kepçe yardımıyla paylaştırarak soğumaya bırakın.

Soğuyan Aşure kaplarının üzerini şamfıstık tozu, pikan cevizi, 100gr. turna yemişi (cranberry), kuşüzümü ve dolma fıstığı ile süsleyin.

NOT: Aşurenizi kaynarken içine ceviz ve incir ilave etmeyin. Rengini karartıyor. İsteğe bağlı olarak servis etmeden önce üzerine tarçın serpiştirebilirsiniz.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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