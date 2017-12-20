PRENSES DIANA’NIN YEĞENİ KITTY SPENCER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 6 ŞEY





Gözler Meghan Markle ve Prens Harry düğününden itibaren, tıpkı halası Prenses Diana gibi etkileyici görünen Kitty Spencer’da.

Halası Prenses Diana öldüğünde altı yaşında olan Kitty Spencer, kameraların karşısına kuzeni Prens Harry’nin düğününde çıktı.

Prenses Diana’nın küçük kardeşi Charles Spencer’ın 27 yaşındaki kızı Kitty Spencer düğüne, kardeşleri ve annesi (Victoria Aitken) ile birlikte katıldı.

Turuncu detayları olan yeşil Dolce & Gabbana elbisesini turuncu ayakkabılarıyla birleştiren Spencer, düğünün en göz alıcı isimlerinden biriydi. Yeşil tüllü şapkasıyla da güzelliğini daha da parlatmayı başarmıştı.

İşte Kitty Spencer hakkında bilmeniz gereken 6 şey…

1-Charles Spencer’ın kız kardeşi Diana’nın ölümünden sonra çocuklarının kameralar önünde bir yaşam sürmesini istememesi üzerine, Güney Afrika’da bir yaşam kuruyor ve Kitty’nin de çocukluğu bu topraklarda geçiyor.

2-Dönem dönem önemli markalar için modellik de yapan Kitty Spencer, Milano Moda Haftası Sonbahar / Kış 2018 defilelerinde podyumda da yer almıştı.

3- Charles Spencer’in altı çocuğunun en büyüğü olan Kitty Spencer, ikiz kardeşleri Lady Amelia Spencer ve Louis Spencer, Lady Eliza Spencer, Lady Lara Spencer, Lady Charlotte Diana Spencer ve Edmund Charles Spencer’ın ablası.

4-Öğrenimini Cape Town Üniversitesi’nde tamamlayan Spencer, psikoloji, siyaset ve İngiliz Edebiyatı eğitimi aldı. Daha sonra Regent’s University London’da lüks marka yönetimleri eğitimlerine katıldı.

5- Hayır sever kimliğiyle de ön plana çıkan Kitty Spencer, Birleşik Krallık’taki evsizleri destekleyen bir yardım kuruluşu olan Centrepoint’in büyükelçisi seçildi.

6- Instagram’da yaklaşık 247.000 takipçisi olan Kitty Spencer, sık sık lüks tatil karelerini paylaşıyor.

Beautiful day ☀️ @melissaodabashdesign Kitty Spencer (@kitty.spencer)’in paylaştığı bir gönderi ( Ara 20, 2017 at 10:08öö PST )



