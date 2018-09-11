Proenza Schouler İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonunun Dikkat Çeken Görünümleri

Proenza Schouler İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonunun Dikkat Çeken Görünümleri

Paris’te geçen iki sezonun ardından New York Moda Haftası’na geri dönen Proenza Schouler, dikkat çeken görünümleriyle radarımızda.

Bu defile sunumu ve koleksiyon, markanın yeni bir taktik ve estetik benimsediğini gösteriyor. Daha çağdaş bir yaklaşımla marka için yeni bir dönem başlıyor anlaşılan.

İlkbahar / Yaz 2019 kolekisyonunda kullanılan renk paletlerine de göz atalım. Mevsim için ideal olan kırmızı, beyaz, sarı ve portakal tonları başroldeyken, lacivert, siyah ve kahverengi tonları da karşımıza çıkan diğer renklerden.

XLarge paltolar, baskılı gömlekler ve jean’lerin yanı sıra çivili ceketler ve eğlenceli aksesuarlara yer veren koleksiyon, Kaia Gerber ve Binx Walton gibi modellerle sergilendi.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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