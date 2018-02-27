REEBOK SPEED TR İLE ŞİMDİ HAREKET ZAMANI!





Reebok, yeni çok yönlü training ayakkabısı Speed TR ile fonksiyonel fitness antrenmanlarında ihtiyaç duyulan tüm özellikleri tek bir ayakkabıda topluyor. Maksimum performans elde etmek için özel olarak tasarlanan Reebok Speed TR, bootcamp ve HIIT dersleri için dayanıklılık, destek ve rahatlığı bir arada sunuyor.

Reebok Speed TR’nin üstü kısmı ön ayakta esneklik sağlarken, çok yönlü dış taban, optimum çekiş gücü için zemini kavrayarak şınav ve kalça hareketlerini mükemmel hale getirmeye yardımcı oluyor. Zemini daha iyi kavrayan taban yapısı tüm egzersizler için daha güvenli bir temel sunuyor. Özel “Cordura” sayası ise esneklikten ödün vermeden maksimum dayanıklılık sağlıyor.

Reebok Speed TR, erkek ve kadın modelleriyle Reebok satış noktaları ve www.reebok.com.tr’de!



