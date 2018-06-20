Royal Ascot 2018’de Şapkaların Şıklık Yarışı

Her yıl birbirinden ilginç şapka tasarımlarına ev sahipliği yapan Royal Ascot Yarışı, 2018 ayağında da şaşırtmadı.

İşte Meghan Markle’ın da katıldığı yarıştan öne çıkan tasarımlar: 

Jackie St Clair; kafes ve lavantalardan oluşan şapkası ile.

Yarışın en dikkat çekici şapkalarından biri bu şapka oldu.

Yarışın en büyüleyici şapkalarından biri bu kelebek motifli şapka oldu.

Oversize bir gülden kim etkilenmez!

Bu yıl devasa çiçekleri sık sık gördük.

Meghan Markle krem rengi Givenchy elbisesini Philip Treacy imzalı bir şapka ile tamamladı.

Prenses Beatrice, Juliette Botterill imzalı; Prenses Eugenie ise beyaz bir Emily London imzalı şapka tercih etti.

Kraliçe Elizabeth, sarı rengi tercih etti.

Tavus kuşu detaylı bu şapka herkesi büyüledi.

Bir diğer oversize floral şapka…

 

Lacry Puravu, kırmızı danteller içerisinde.

Çiçek taçlar her daim favoriler arasında.

 

 

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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