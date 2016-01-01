SADECE BİR TİŞÖRTLE GÖRÜNÜMÜNÜZÜ PARLATMANIN YOLLARI



Mevsim ne olursa olsun gardıropların en kuvvetli silahı her zaman için tişörtler olacak kuşkusuz. Özellikle de geçiş mevsimlerinde isminin yanına altın yıldızlar koymakta fayda var.

Kat kat giyinme sanatının en değerli oyuncuları olan tişörtler bu sezonda da kurtarıcı parça olmaya devam ediyor.

İster grafik baskılı, isterseniz de yalın ve cool bir tişörtle görünümünüzü parlatabilirsiniz.

Fazla zaman harcamadan stil sahibi görünüme kavuşmanın kestirme yollarından da olduğu için alışveriş listenize yeni sezondan bol bol tişört ekleyebilirsiniz.

Eğer bu konuda ilhama ihtiyacınız varsa, galerimize göz atabilirsiniz.



