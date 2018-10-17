Seksi Selfie Çekmenin 10 Yolu

Daha seksi selfielere sahip olmak için bilmeniz ve izlemeniz gereken 10 yol:

1- Fotoğrafı çektikten sonra, onun herkes tarafından görülebilme ihtimalini bilmelisiniz.

Her ne kadar telefonunuz kişisel olsa da, bazı şeylere başkalarının da ulaşabilme ihtimalinin olduğu açık. Eğer aynı planda hem göğüslerinizi hem de yüzünüzü çeker ve bu fotoğrafı başka birisine yollarsanız, günün birinde Google’dan selfie aratırken kendinizi görebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmalısınız. Çektiğiniz fotoğrafları nerede saklayacağınızı iyi seçmeli ve paylaştığınız kişilere tam anlamıyla güvenebilmelisiniz.

2- Kadraja dikkat!

Karar vermelisiniz: Kadrajda sadece yüzünüz ya da vücudunüz olmalı. Çıplak selfielerinizde yüzünüzün gözükmemesine özen göstermelisiniz. Zaten tek bir fotoğrafta hem yüzünüzün hem de kalçalarınızın kusursuz görünebilmesi oldukça zor bir iş. O yüzden kısım kısım ilerlemekte fayda var. Hem biraz gizem yaratmak daha seksidir. Seksi selfielerinizde gölgelerden yararlanarak bazı bölgelerinizi saklayabilirsiniz. Biraz gölge ve ışık oyunu aynı zamanda yüzünüzü saklamanız için de oldukça kullanışlı bir yöntem.



3- Kasıklardan uzak durun.

Dürüst olalım: Vajina dünyadaki en seksi şey değil. Eğer çıplak selfie çekme gibi bir niyetiniz varsa, vajinanın kadraj dışında kalması vücudunuzunn diğer bölgelerinin ve yüzünüzün ön plana çıkmasını sağlayacak ve daha seksi bir imaj oluşacaktır. Selfielerinizde vajinanıza değil, vajinayı anımsatacak öğelere (örneğin bacaklarınızın arasında bir g-string) yer vermeniz daha mantıklı.

4- Arka planı 2 kere kontrol edin.

Çektiğiniz selfiede tanınmamak gibi bir düşünceniz varsa, arka planda da sizin tanınmanıza yol açacak şeylerin olmaması gerekiyor. Çoğu insanın birçok detayı yakalamak için ne kadar hevesli olduklarını unutmamalısınız. Bir başka nokta da arka plandaki nesnelerin kimi zaman konseptle tamamen alakasız olabildikleri için tüm seksiliği yok edebilme ihtimali.

5- Işık ayarı

Güzel bir ışık yakaladığınızda bu fırsatı değerlendirmelisiniz. Florasan altında gece 10’da çekilmiş bir selfieden çok daha iyi olacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca daha seksi selfieler için en uygun yerler gün ışığı aldığı zamanlarda otel odalarıdır. Beyaz duvarlar ve beyaz çarşaflar olaya ayrı bir boyut katar. Pencerenin önünde durmak, herhangi bir aydınlatıcının önünde durmaktan her daim daha iyidir.

6- Küçük illüzyonlar

Her kadın göğüslerin kollarla desteklenince daha büyük durduğunu bilir. Selfie çekerken bu tarz yöntemlerden yararlanmak ve doğru açıları kullanmak daha seksi bir görüntü elde etmeniz için izlenecek yollardan birkaçı. Bu gibi illüzyonlardan yararlanarak kendinizi olduğunuzdan daha seksi gösterebilirsiniz.

7- Dudak büzme modasından vazgeçin.

Duckface modasının bittiğini bilmelisiniz. Seksi bir selfie için dudaklarınızı daha seksi kullanmak sizin elinizde.

8- Doğru açıyı bulmalısınız.

Kameranızı kaldırmanız ve baş aşağı çekmeniz özellikle göğüslerinizin daha seksi görünmesini sağlayacaktır. Ayrıca bel bölgeniz daha ince görünürken, bacaklarınızın da daha uzun algılanmasına neden olur. Özellikle üst açıyı değerlendirmelisiniz.

9- Başkalarından ilham alabilirsiniz.

Eğer istediğiniz gibi bir fotoğraf elde edemiyorsanız çevrenizdekileri gözlemleyebilir, internette gezinebilir ve Kim Kardashian ya da Jen Selter gibi ünlüleri örnek alabilirsiniz.

10- Filtre kullanın.

Artık birçok program sayesinde telefonunuzdaki fotoğraflara filtre uygulamanız mümkün. O yüzden daha seksi görünmek için bu filtreleri kullanmanız daha mantıklı olacak. Siyah beyaz renklerin seksiliğinden de yararlanmayı unutmayın.