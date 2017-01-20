SELENA GOMEZ’İN NEW YORK SOKAKLARINDAKİ SONBAHAR STİLİ



Selena Gomez’in New York sokaklarındaki stili bize yine ilham vermeye devam ediyor.

Erkek arkadaşı The Weeknd ile gerçekleşen özel buluşmaları ve stiline yansıyan bu anları siz de takip ediyorsunuzdur.

Yeni bir sonbahar gardrobu ile karşımıza çıkan Selena Gomez’in kusursuz görünümüyle ışıl ışıl parladığı ortada.

Siyah kalın bir kazak ya da hırka, yüksek bel jean, siyah kalın topuklu botlarını sportif kırmızı çantası ve halka küpeleriyle kullanmayı tercih eden Gomez’in bu stil formülünü siz de kullanabilirsiniz.