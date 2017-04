SEPHORA’DAN KORE GÜZELLİK RİTÜELİ

Sephora ile Koreli kadınların güzel ciltlerinin sırrını öğrenmeye ne dersiniz?

Koreli kadınların göz alıcı ciltlerinin sırlarını açığa çıkaran Sephora, mağazalarında yer alan 11 farklı cilt bakım ürünüyle cilt bakım ritüelinizi zenginleştirmeyi hedefliyor.

Koreli kadınlar, kusursuz bir cilde sahip olmak için her gün; temizleme, tonikleme, serum uygulama, nemlendirme, göz bakımı ve maske ritüellerine geniş bir vakit ayırıyor. Yüz masajını da hiç aksatmayan Koreliler için cilt güzelliği çok büyük önem taşıyor. Koreli kadınların güzellik ritüellerinin vazgeçilmez markaları Sephora mağazalarında sunularak kadınlara kusursuz bir cildin anahtarını veriyor.

Made in Sephora, Dr. Jart, Caolion, Rexaline, Erborian, Tony Moly, Too Cool for School, Strivectin markaları, Kore’nin bakım geleneklerini modern teknoloji ile birleştiriyor. Sephora’nın 7 adımlık güzellik ritüelinde önerdiği ürünler, kadınların ciltlerinde göz alıcı bir fark yaratıyor.

Sephora güzellik ritüelinizi zenginleştiriyor…

1.adım: Temizleme

Dr. Jart Dermaclear Micro Water Set Saf ve doğal hepsi bir arada temizleyici su: makyajınızı ve cildinizde kalan kirleri temizlerken; cildinizi de aydınlatıp renklendiriyor ve saf, temiz bir his bırakıyor. Fiyatı: 155 TL Too Cool for School Egg Mousse Soap Temizleyici Köpük Yumurta akı ve yumurta sarısı özütleriyle zenginleştirilmiş bu temizleyici köpük, cildi nemlendirerek temizliyor. Kremsi bir yapıya sahip temizleyicinin içeriğindeki süt proteini özütü, aminoasitler ve yumurta özütleri cildi bütünüyle arındırmanıza yardımcı oluyor. Ürünün formülündeki parçacıklar ciltteki fazla sebumu ve ölü hücreleri ortadan kaldırıyor; aynı zamanda uzun süreli nemlendirme sağlayarak cildi besliyor ve yumuşatıyor. Yumurta sarısı cildi nemlendirirken yumurta akı özütü cildi temizliyor, sıkılaşmasına ve parlak bir görünüm elde etmesine yardımcı oluyor. Cilt temiz, nemli ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşuyor. Fiyatı: 90 TL

adım: Tonik

Sephora Instant Refreshing Toner- Anında Ferahlatıcı Tonik Bu losyonun neden bağımlılık yaptığını anlamak çok kolay! Alkolsüz formülü ile cildi canlandırmaya yardımcı oluyor ve Ginseng özleri ile ferahlamayı sağlıyor. Fiyatı: 15.50 TL

adım: Serum

Strivectin Active Infusion Youth Serum Hatları gözle görülür bir şekilde pürüzsüzleştirmenize ve sıkılaştırmanıza yardımcı olur. Cildin parlaklık kazanmasına destek olur. Fiyatı: 419 TL Rexaline Hydra-Force – Hyper-Hydrating Rejuvenating Serum (Hiper Nemlendirici Gençleştirici Serum) Ürün, cildi güçlendiren ve kurumuş ciltleri yumuşatan ultra nemlendirici bir serum olma özelliği taşıyor. Cilde uzun süreli hidrasyon sağlıyor.

İnce çizgilerin görünümünü azaltıyor.

Cilt parlaklığını arttırmanıza yardımcı oluyor. Fiyatı: 357 TL

adım: Maske

Sephora Kağıt Maske Seti Bu Maske seti ailesindeki 6 farklı ürünle, yüz, gözler, burun, dudaklar, eller ve ayaklar hedefleniyor. Arındırıcı ve detoks etkili yosun, besleyici avokadolu, arındırıcı ve peeling etkili kömürlü, nemlendirici güllü, yaşlılık karşıtı arganlı ve ferahlatıcı lavantalı olmak üzere her zevke hitap eden bir maske seti ile kendinize birkaç dakika vakit ayırmaya ne dersiniz? Fiyatı: 69,90 TL

Caolion Premium Hot & Cool Pore Pack Duo Toksinlerden arındırma amacıyla Caolion tarafından üretilen Premium Hot & Cool Pore Pack Duo, gözenekleri açan ve temizleyen bir buhar maskesiyle gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı oluyor ve tazeleyici maske ile gözenek görünümünü azaltıyor Fiyatı: 150 TL

5.adım: Nemlendirme

Dr.Jart Ceramidin Cream Cildi hafif bir şekilde nemlendiren bu krem,

mikrokapsül seramidlerin gücü ile cildin bariyerini içeriden nemlendirerek kronik su kaybını engeller. Fiyatı: 210 TL Rexaline Hydra-Dose- Hyper-Hydrating Rejuvenating Cream (Hiper Nemlendirici Gençleştirici Krem) Hydra-Dose, yaşlanmaya sebep olan ciltteki fark edilmeyen su kaybına karşı savaşan özel bir formül içeriyor. Cilt yumuşatan botanik özlerle zenginleştirilmiş olma özelliği taşıyor. Bu hassas kokulu, hafif, kadifemsi krem normal ve karışık ciltler için mükemmel bir seçim olma niteliği taşıyor. •Cilt parlaklığını arttırmaya destek oluyor. •Cildi nemlendiriyor. •İnce çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı oluyor. Fiyatı: 336 TL

adım: Göz Bakımı

Tony Moly Panda’s Dream So Cool Eye Stick- Göz Stiği Seyahat dostu stik şeklinde olan bu göz kontürü serumu, ince çizgileri pürüzsüzleştirirken göz çevresindeki hassas deriyi nemlendiriyor ve dinlendiriyor. Ürün, göz altı şişliklerini azaltıp bu bölgeyi dinlendirirken göz çevresindeki ince çizgilerin görünümünü olabildiğince azaltıyor. Besleyici ve nemlendirici bambu özütünden elde edilmiş bu serum, hassas göz kontürü bölgesini nemlendirirken bir yandan da cildi Fiyatı: 43 TL

adım: Gündüz Bakımı