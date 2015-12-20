SEPHORA’DAN KORE GÜZELLİK RİTÜELİ

Türünün ilk ürünü olup peşinden pek çok ürünün çıkmasına sebep olan efsanevi öncü BB krem, mükemmel görünümlü bir cilt sağlamak için pudrayla doldurulmuş bir makyaj solüsyonu olma niteliği taşıyor.

Ürün normal, kuru ya da karışık tüm cilt çeşitleriyle uyum gösteriyor.

Sürekli ilerleyen teknolojiyle beraber, seyahat dostu boyutta sunulan, ipeksi formüle ve yarı saydam bitirişe sahip Liquid BB Krem ile bu istek sağlanmış gibi görünüyor.

Liquid BB Krem’in açık ve altın olmak üzere iki tonu mevcut bulunuyor.

Fiyatı: 215 TL