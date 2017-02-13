SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜN AŞK MELEĞİ ARAMIZDA



Sevgililer Günü vesilesiyle, Şubat ayını “kalp sezonu” şeklinde yaşamak, soğuk kış günlerine ilaç gibi gelmekte. Tabii bir yandan da fırsat bu fırsat diyerek, kendimizi alışveriş hallerine kaptırdığımızda ortada.

Victoria’s Secret’ın sevgililer günü için hazırladığı özel XOXO Victoria koleksiyonu da, alışveriş listelerine ilk sıradan girdiği için “Kendimize” ne alsak?” konusunda, kabarık bir listeyle hayata devam etmekteyiz.

14 Şubat Sevgililer Günü için bizim size birkaç önerimiz olacak tabii. Hatta bu özel gün için hazırlanan aşağıdaki gif de size yol gösterecektir diye düşünüyoruz.