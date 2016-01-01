SIKICILIKTAN UZAK SEZONUN ÖNE ÇIKAN ÇORAPLARI



Siyah külotlu çoraplar her zaman için ilk tercihiniz olabilir, haklısınız verdikleri güven duygusu yıllardır hep çok yüksek.

Fakat gardırobunuza biraz renk getirmek ve şıklaştırmaya ne dersiniz?

Hem kış trendlerine hem de soğuk havalara uyum sağlayacak olan sezonun öne çıkan külotlu çorap modellerini mercek altına alıyoruz.

Hava koşullarını göz önünde bulundurunca eliniz yine siyah çoraplarınıza gidebilir ama bu sezon içinizdeki heyecana teslim olun ve kendinize renkli bir külotlu çorap armağan edin.