SOCIETY LOUNGE BAR MİSAFİRLERİNİ “WINTER NIGHTS PARTY” İLE AĞIRLIYOR





İstanbul’un yeni gözde Mekânı Society Lounge Bar, misafirlerini “WINTER NIGHTS PARTY” ile ağırlıyor.…



Parti Gurusu Yılın İlk Kış Partisini Nişantaşı Society Lounge Bar’da düzenliyor.

Yılın ilk soğuk günlerini yepyeni bir mekanda ve sıcacık bir partiyle girmeye hazırlananlar Parti Gurusu Senem Selimi tarafından organize edilen “Winter Nights Party”’de buluşuyor.

Hediye çekilişleriyle süslenen, eğlence ve müzik dolu gece 16 Şubat 2018 Cuma akşamı saat: 20:30’da Nişantaşı Society Lounge Bar’da gerçekleşecek. Gece boyunca davetliler DJ Radwan Algorado’nun hareketli parçalarıyla keyifli zaman geçirecekler.

Etkinliğe Maxi Haber (www.maxihaber.net), Evos Angels Dijital Dergi, (www.evosangels.com) ve Yabangee’nin (www.yabangee.com) Medya Sponsoru olarak destek verirken Kozmetik Dermatologist Uzm. Dr. Mehmet Rahşan, Dentaluna Klinik, Songül Estetik, Garage Hair Repair Studio, Access Bars Enerji Uzmanı Nihal Coşkun, Clinica Bebek da Hediye Sponsoru olarak misafirlere hediyeler verecekler.

Ayrıca gecenin unutulmaz tüm fotoğraflarını Yasemin Evcen çekecek.

Etkinliğe giriş ücretsiz olacak. Sadece etkinlik sayfasından kayıt yapılması gerekiyor.



