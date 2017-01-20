SOFRA SIRLARI’NIN MERAK UYAN UYANDIRAN HİKAYESİ



‘’Buyurun, Neslihan’la tanışın! Mükemmel bir aşçı, Türk yemekleri uzmanı. Evine düşkün, kocasına sonsuz bağlı, mükemmel bi ev hanımı.

…Ve bir seri katil!’

Yönetmenliğini Ümit Ünal’ın gerçekleştirdiği film Sofra Sırlar’ı için geri sayım başladı. Başrollerinde, Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam ve Fırat Altunmeşe’nın olduğu film Türk sinemasının başarılı isimlerini bir araya getirerek özgün bir tarz ile, gizemli aynı zamanda komik bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak.

Filmin konusu ise şöyle;

Neslihan hayatını kocasına ve evine adamıştır. İstanbul’da doğup büyüdüğü halde, kocasının işi yüzünden hayatını Anadolu kasabalarında geçirmiştir. Yıllardır çok sakin, hiçbir olağanüstü olay olmayan uzak taşra şehrinde yaşamaktadırlar.Neslihan utangaç, sevimli bir kadındır. Günü akşama ne pişireceğini düşünerek geçer. Çok da iyi bir aşçıdır. Kocası aile dostları, Neslihan’ın yemeklerine çok düşkündür.

Neslihan’in çevresindekilerin esrarengiz ölümü tüm gözleri ona çevirir.

Şehre yeni atanmış, çok zeki, Amerika’da eğitim görmüş, hırslı ve genç bir komiser, Neslihan’ın bir şeyler çevirdiğini ve peş peşe cinayetlerde parmağı olduğunu anlar ama bir türlü gerçek bir kanıt bulup Neslihan’ı yakalayamaz. Neslihan her cinayetten tereyağından kıl çeker gibi, son derece masum hafif çatlak görünerek sıyrılmayı başarır.

