SOKAK STİLLERİNİN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLAN GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ





Herkes, hemen hemen herkes, instagram’da nasıl güzel görüneceğini oldukça iyi biliyor.

Stil konusunda en iyi kareyi ve görünümü belirledikten sonra ihtiyacınız olan son şey ise “süslemeli bir çerçeve”. Evet, güneş gözlüklerinden bahsediyoruz. Yaz-kış kullanmaya doyamadığımız ve stilimizin de büyük bir parçası olan güneş gözlükleri konusunda, instagram’ın da karşımıza sık sık yeni alternatif modeller çıkardığı ortada.

Matrix tarzı çerçevelerden, oval olanlara kadar tüm modelleri yakından takip etmekteyiz. Bu takibe ve hıza yetişemeyenleri; instagram’da son zamanlarda karşımıza çıkan ve o çok tercih edilen güneş gözlüklerine yakından göz atmaya davet ediyoruz.

@lucywilliams02

@kristengracelam

@deborabrosa

@blancamiro

@chiaraferragni

@maria_bernad

@carodaur

@bellahadid

Miami sunset u are 🔥 elsa hosk (@hoskelsa)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 13, 2018 at 3:08ös PST )

Bisou l’hiver 💋 Adenorah (@adenorah)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 14, 2018 at 1:09öö PST )



