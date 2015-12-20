SON GÜNLERDE SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU ANNE-KIZ



“Yemekle oyun olmaz!” cümlesini çürüten ve sosyal medyanın en çok konuştuğu isim haline gelen Alya Çağlar’ın paylaştığı karelere denk geldiniz mi?

3 yaşındaki kızı Stefani’yle birlikte yemek ve çiçekleri eğlenceli hale getiren Çağlar; karpuzdan elbise, papatyalardan etek yapmakta.

Fotoğraflarda, meyve, sebze ve çiçek parçalarını elinde tutuyor ve böylece kızı Stefani’ye cezbedivi elbise ve etekler “giydirmiş” oluyor.

İşte sosyal medyanın son günlerde çok konuştuğu anne-kızın o eğlenceli kareleri;

@seasunstefani

