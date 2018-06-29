Sophie Turner’ın Cesur Saç Değişimi

Sophie Turner‘ın onunla özdeşleşen Sansa Stark kızılından giderek uzaklaşması; Game of Thrones‘a yavaş yavaş veda etmenin sonucu olabilir mi? Sosyal medyadaki hayranlara bakılırsa tam olarak öyle!

Ünlü aktris uzun süredir saçlarını bebek sarısı tonunda kullanıyordu. Geçtiğimiz gün ise çok daha cesur bir seçim yaparak -hatta biraz daha Targaryen stili diyebileceğimiz- buz tonlarında küllü bir sarı tonu seçen ve saçlarını da lob mıodeli kestiren Turner’ın bu saçları hayranları tarafından da çok sevilmişe benziyor.

“Yeni başlangıçlar” notuyla yeni saçlarını hayranları ile paylaşan Turner’ın bu yeni stiline bayıldık!