Sosyal Medyada Yükselişe Geçen En Yeni Güzellik Ürünleri

Yılbaşı alışveriş listesini güncellemek için bir bahane daha!

Sosyal medyanın, özellikle de son zamanlarda, yeni çıkan güzellik ürünlerini parlatmak konusunda bir istihbarat görevi gördüğü ortada, değil mi?

Kimi zaman sadece bir gün, yeni çıkan güzellik ürünleri hakkında paylaşılan yorumları okumakla bile geçebilr.

Şu an karşınızda da, yeni çıkan güzellik ürünlerinden sosyal medyada yükselişe geçenleri görmektesiniz. İşte yılbaşı için alışveriş yapmak şimdi daha da keyifli hale geldi.

OUAI | Parfüm

OUAI saç bakım markasının kurucusu Jen Atkin, en sevdiği sokaklardan ilham alan bir parfümle karşımızda. Atkin’in instagram’daki 2,6 milyon takipçisi, 48 saatten daha az bir sürede bu yeni çıkan parfümün satışlarında patlama yarattı.

Airwrap™ | Saç Şekillendirici

Saç kurutma makinesinden iki yıl sonra, Dyson bir kez daha insanların ilgisini çekmeyi başardı.

Dyson Airwrap ™ şekillendirici; saçları aşırı ısıdan korur ve . Ekim ayı başında piyasaya sürülen şekillendirici yok satan ürünler listesine çoktan girdi.

Frank Body | Scrub

Frank Body markası; yeniden formüle edilmiş scrub’ı ile 90.000 kişilik bekleme listesini hareketlendirmeyi başardı. Yeşil çay bazlı vücut peelingi, yükselişte olan güzellik ürünlerinden.

Glossier | Lipstick

Glossier markası, övgüler listesindeki yerini çoktan aldı, değil mi?

Yeniden formüle edilen lipstick’i, kusursuz bir güzellik peşinde olanların yoğun ilgisi altında. Generation G Lipstick 2.0’ı denemek için heyecanlananlar?

Fresh | Lip Balm

Astrolog Susan Miller ve Fresh markası güçlerini birleştirdi, ortaya da heyecan verici Zodyak esinli dudak bakım ürünleri çıktı.

Burç fanlarının kaçırmak istemediği bu kült dudak balsamı; SPF15 ve 24 saat hidrasyon özelliği ile de kalp çalıyor.

Summer Fridays | Maske

Güzellik guruları, Summer Fridays’in 2018’in başlarında piyasaya sürülen ilk nemlendirme maskesine hayran kalmıştı. Hatta maskeyi, Kim Kardashian, Jessica Alba gibi isimler cilt bakım rutinlerine eklediklerini açıkladı.

Elbette ki, onun takibinden gelen bu yeni maske de aynı heyecanı uyandırdı ve makyaj sanatçılarıyla ünlülerin sosyal medyadaki yeni konusu oldu.