Sosyal Medyada Yükselişe Geçen En Yeni Güzellik Ürünleri

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Yılbaşı alışveriş listesini güncellemek için bir bahane daha!

Sosyal medyanın, özellikle de son zamanlarda, yeni çıkan güzellik ürünlerini parlatmak konusunda bir istihbarat görevi gördüğü ortada, değil mi?

Kimi zaman sadece bir gün, yeni çıkan güzellik ürünleri hakkında paylaşılan yorumları okumakla bile geçebilr.

Şu an karşınızda da, yeni çıkan güzellik ürünlerinden sosyal medyada yükselişe geçenleri görmektesiniz. İşte yılbaşı için alışveriş yapmak şimdi daha da keyifli hale geldi.

OUAI | Parfüm

OUAI saç bakım markasının kurucusu Jen Atkin, en sevdiği sokaklardan ilham alan bir parfümle karşımızda. Atkin’in instagram’daki 2,6 milyon takipçisi, 48 saatten daha az bir sürede bu yeni çıkan parfümün satışlarında patlama yarattı.

Airwrap™ | Saç Şekillendirici

Saç kurutma makinesinden iki yıl sonra, Dyson bir kez daha insanların ilgisini çekmeyi başardı.

Dyson Airwrap ™ şekillendirici; saçları aşırı ısıdan korur ve . Ekim ayı başında piyasaya sürülen şekillendirici yok satan ürünler listesine çoktan girdi.

Frank Body | Scrub

Frank Body markası; yeniden formüle edilmiş scrub’ı ile 90.000 kişilik bekleme listesini hareketlendirmeyi başardı. Yeşil çay bazlı vücut peelingi, yükselişte olan güzellik ürünlerinden.

Glossier | Lipstick

Glossier markası, övgüler listesindeki yerini çoktan aldı, değil mi?

Yeniden formüle edilen lipstick’i, kusursuz bir güzellik peşinde olanların yoğun ilgisi altında. Generation G Lipstick 2.0’ı denemek için heyecanlananlar?

Fresh | Lip Balm

Astrolog Susan Miller ve Fresh markası güçlerini birleştirdi, ortaya da heyecan verici Zodyak esinli dudak bakım ürünleri çıktı.

Burç fanlarının kaçırmak istemediği bu kült dudak balsamı; SPF15 ve 24 saat hidrasyon özelliği ile de kalp çalıyor.

Summer Fridays | Maske

Güzellik guruları, Summer Fridays’in 2018’in başlarında piyasaya sürülen ilk nemlendirme maskesine hayran kalmıştı. Hatta maskeyi, Kim Kardashian, Jessica Alba gibi isimler cilt bakım rutinlerine eklediklerini açıkladı.

Elbette ki, onun takibinden gelen bu yeni maske de aynı heyecanı uyandırdı ve makyaj sanatçılarıyla ünlülerin sosyal medyadaki yeni konusu oldu.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Kate Middleton mı?⚡️ Meghan Markle mı?⚡️ Hangi düşesin görünümü sonbahar sokak stilinize taşımak istersiniz? #katemiddleton #meghanmarkle #kensingtonpalace #kensingtonroyal #marieclairetr
    34
  • Rita Ora; Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle göz kamaştırıcı görünüyor!❤️ #ritaora #dilarafındıkoğlu #dilarafindikoglu #lotd #wcw #marieclairetr
    1
  • Sezona dair ilham verici parçalar ‘Mirror Me’ çekiminin devamında sizi bekliyor. Mobil özel tasarımlı kasım sayısını ise App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz. Link bio’da. 👆🏻 #marieclairetr Fotoğraflar: Emre Doğru Moda Editörü: Nazlı Alaca Saç: Ferit Belli Makyaj: Ömer Faruk Dinç Fotoğraf Asistanları: Ünal Turhan, Can Büyükkalkan, Cengizhan Dinç Moda Editörü Asistanı: Gizem İnce Saç Asistanı: Suat Ürün Modeller: Amalie Moosgaard, Cecilie Moosgaard Le Management & Flash Model Katkılarından dolayı Ufuk Karavan/ Ufuk Bingül'e teşekkür ederiz.
    1
  • This Is Us dizisinin yıldızı oyuncusu Mandy Moore, müzisyen Taylor Goldsmith ile dün akşam sade ve etkileyici bir törenle evlendi. 👰🏻♥️🤵🏻 #marieclairetr #mandymoore #taylorgoldsmith #wedding
    14
  • Karşınızda, kasım kapağımızın yıldızı Burcu Biricik’in keyifli çekim hikayesi!🌟 #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Video: @aytekerdem @semihergunn Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    8
  • Pazartesiye karşı hislerimiz... #marieclairetr #monday #jenniferaniston
    4
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için