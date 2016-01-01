ŞUBAT 2018 ASTROLOJİ YORUMUNUZ





Bu ayki Aslan burcu dolunayı ile beraber burçlar bazı konularda hassas olacak. Kimi burçların sağlığına dikkat etmesi gerekirken, kimisi de kariyer açısından değişimler yaşayacak.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den şubat ayı astroloji yorumlarınız.

KOVA (21 Ocak – 19 Şubat)

31 Ocak 2018 Çarşamba günü Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber her türlü ortaklık için girişimde bulunup adım atarak bunu resmiyete taşıyacaksınız. Şirket kurmak ve kontrat yapmak için oldukça uygun bir dönem. İş hayatının haricinde özel hayatınızda, evlilikle ilgili karar alıp bunu hayata geçirebilirsiniz.

BALIK (20 Şubat – 20 Mart)

Bu ay Aslan dolunayı ile beraber sağlığınıza daha çok dikkat etmeli ve bu konuda hassasiyet göstermelisiniz. Sağlıklı beslenmek üzere diyet programları uygulayabilir ve spora başlayabilirsiniz. Günlük hayatınızda daha koşturmalı, oldukça tempolu ve hareketli bir süreç sizi bekliyor olabilir.



KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)

Bu ay gündemdeki maddeniz özel hayatınız olacak. Eğer yalnızsanız karşınıza çıkabilecek kişiler çok daha kadersel gelişmeleri işaret edecek. Yeni bir beraberliğe adım atanlarınız, ilişkilerden olumlu veya olumsuz dersler alacaksınız. Bu süreç sizi ilişki alanınızda olgunlaştıracak. Evli olanlarınızın ise odak noktası çocuklar olacak. Şans faktörü de sizin için bu ay devrede.

BOĞA (21 Nisan – 20 Mayıs)

Aslan dolunayı ile beraber ana gündeminizde ailevi ve ev konuları olacak. Bu süreç içerisinde ailenizle daha çok zaman geçirmenizde fayda var. Taşınmak, ev ile ilgili her türlü tadilat ve dekorasyonla da haşır neşir olacağınız bir ay geçireceksiniz. Evden taşınmanız söz konusu ise bu dönem içerisinde bunu gerçekleştirmeniz lazım.

İKİZLER (21 Mayıs – 21 Haziran)

Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber iletişim trafiğinizde bir artış olacak. Kariyer, sosyal ve özel hayatınızda yaşayacağınız her türlü iletişim trafiği sizi yorabilir. Ayrıca aile içinde kardeşlerinizle ilgilenecek, onlara yol gösterecek ya da rehberlik yapacaksınız.

YENGEÇ (22 Haziran – 22 Temmuz)

Aslan dolunayı ile beraber her türlü para akışınızda gözle görülür bir artış görülecek. Maddi konularla ilgili temkini elden bırakmamakta fayda var. Zira bütçenizi planlarken ekstrem kalemlerin de dâhil olabileceğini düşünerek hareket edin. Edinilmiş gayrimenkullerle ilgili olumlu gelişmelerin olabileceği bir süreç sizi bekliyor olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile beraber fiziksel görünümünüzde değişiklik yapacaksınız. Bu değişiklik, estetik operasyonlar şeklinde olabileceği gibi giyim tarzınızda farklılık yaratmanızı da kapsıyor olabilir. Karşılaşacağınız her türlü olumlu veya olumsuz durumlar kişisel tercihlerinizi sorgulamanıza neden olacak.

BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber kendinizi hayata dair yapmak istediğiniz şeyleri hayal ederken bulabilirsiniz. Yaşayacağınız her türlü dinamik daha duygusal olmanıza neden olabilir. Hassas ve duyarlı olacağınız bu süre zarfında gelişen durumlara pozitif ve yapıcı yaklaşmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül – 22 Ekim)

Bu ayın 31’inde gerçekleşecek Aslan burcu dolunayı ile beraber sosyal hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde daha yaratıcı olacağınız bir döneme gireceksiniz. Bazı konularda yeni fikirler üretip bunları hayata geçireceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Ayrıca bu ay oldukça faal, daha aktif ve yoğun günler yaşayacaksınız. Bu dönem boyunca sosyal hayat âdeta sizden sorulacak gibi gözüküyor.

AKREP (23 Ekim – 22 Kasım)

Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber toplumdaki statünüz değişecek. Daha itibarlı ve prestijli işlere imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Kariyerinizdeki bu yükselen grafik size maddi, manevi tüm kapıları açacak. Yaptığınız işte ehil bir kişi olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Sadece biraz sabredin!

YAY (23 Kasım – 21 Aralık)

Bu ayki dolunay ile beraber kendinizi geliştirme adına her türlü eğitim programına dâhil olabileceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Bu programlar size uzak mesafe yolculuklar da getirebilir. Bazılarınız felsefeye merak salabilir

ve kendini bir anda bu konuyla ilgili yayınlar okurken bulabilir.



OĞLAK (22 Aralık – 20 Ocak)

31 Ocak 2018 Çarşamba günü Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber mahkemeye intikal etmiş bir gündem maddeniz varsa bunun sonuçlanmasını tecrübe edeceksiniz. Miras ve bununla ilgili gelişmelerin de sonuçlanabileceği bir süreç sizi bekliyor. Bu süre zarfında ertelediğiniz veya askıya aldığınız bir sağlık probleminiz varsa bununla ilgili bir adım atacaksınız.



