Şükran Günü Yemeğinin Sürpriz Konuğu

 

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Gerçek bir “modern aile”!

Dakota Johnson ve Chris Martin ilişkisi, Şükran Günü’nde atılan yeni bir adımla daha da güçlendi.

Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in eski eşi Gwyneth Paltrow ve geçtiğimiz haftalarda evlendiği televizyon yapımcısı Brad Falchuk’la hep birlikte katıldıkları Şükran Günü yemeği bu ilişkinin güçlü bir şekilde ilerlediğini gözler önüne seriyor.

 


Dakota Johnson ve Chris Martin ise bu romantik ilişkileri hakkında bir yorum yapmaktan kaçınmaya devam ediyorlar.

Bu özel yemekte çifte, Paltrow ve Martin’in 14 yaşındaki kızları Apple ve 12 yaşındaki oğulları Mosas da eşlik etti.

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, geçtiğimiz aylarda pazar kahvaltısında eski ve yeni eşinin bu karesini instagram hesabından paylaşırken şu notu düşmüştü; “modern aile”.

 

 

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Sunday brunch #modernfamily

Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)’in paylaştığı bir gönderi ()

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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