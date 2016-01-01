THE NORTHFOX’UN YENİ KOLEKSİYONU İLE DERİ HİÇ BU KADAR ŞIK OLMAMIŞTI!





Modern, fonksiyonel ve zamansız tasarımların adresi The North Fox yeni koleksiyonuyla deri tutkusunu şehre taşıyor. The Northfox’un kışın en güzel renklerini yansıttığı yeni koleksiyonu, kalbinde ve ruhunda doğanın sadeliğini taşıyan şehirli kadın ve erkekler için yaratıldı.

Tilkilerin cesur ruh hallerinden ve yaşadıkları yere bütünüyle uyum sağlamalarından ilham alınarak hazırlanan yeni koleksiyonda 80’lerden bugüne dönen bel çantaları, hayatı kolaylaştıran düzenleyici çantalar ve kişiye özel tasarımlar modern ve sade detaylarla karşımıza çıkıyor.

Artık klasikleşmiş olan The North Fox messenger bag, kendinden emin tavırları sevenler için Bucket Bag ve seyahat severler için mesaj temalı pasaport kılıfları günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden olmaya aday.

Tabiatın tüm ilerini üzerinde taşıyan, şıklığını çantalardan günlük aksesuarlara kadar yeni sezonun tümüne yansıtan The North fox; sadeliğin fonksiyonel detaylarla zenginleştiği bir yaşam biçimi sunuyor.



