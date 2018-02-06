 TOMMY JEANS İLKBAHAR 2018 KOLEKSİYONU   





Tommy Jeans İlkbahar 2018 koleksiyonu, hız ve yakınlık hissini bir doz nostaljiyle kutluyor. Koleksiyon, Formula 1 yarış pistindeki ekiplere klasik iş giyimi ve denime güçlü vurguyla selam gönderiyor. İkonik şekillerden, cesur renklerden ve hız yarışçılarının kullandığı akıcı grafik desenlerden ilham alan görünümlerin yer aldığı koleksiyon, geleneksel Amerikan klasiklerini yeniden yorumluyor. Koleksiyon, Motocross ve Off Track olmak üzere iki temayla sunuluyor.

Tommy Jeans İlkbahar 2018 koleksiyonu için hazırlanan reklam kampanyasında rapçi Christian “King” Combs, model ve müzisyen Pyper America Smith, model Diana Silvers, model ve müzisyen Gabriel-Kane Day-Lewis ve modeller Lina Hoss ile Sup Park gibi milenyum kuşağı influencer’lar rol alıyor. Normları yıkarak benzersiz bir perspektif getiren kampanya, çeşitliliği ve bireyselliği ifade etmenin yeni yollarını tanımlıyor.

Çekimleri Devyn Galindo tarafından California’da gerçekleştirilen kampanya, dijitalde usta global TOMMY JEANS denim topluluğunu macera dolu bir yolcuğa çıkarırken sokak modası esintili stiller giyen Christian “King” Combs, Pyper America Smith, Diana Silvers, Gabriel-Kane Day-Lewis, Lina Hoss ve Sup Park ile gençliği, özgürlüğü ve arkadaşlığı kutluyor. Mobile öncelik veren kampanya kapsamında ayrıca kural tanımaz tutumlarını, kendi stil anlayışlarını ve bireysel ifadeye cesur yaklaşımlarını paylaşan elçiler topluluğuyla özel video röportajlar da yer alıyor.

