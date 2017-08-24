TREND ALARMI: SİMLİ YÜZ MASKELERİ

Müşra Demir - AğU 24, 2017 PERşEMBE


Pegasus etkili makyaj malzemeleriyle başladığımız 90’lar güzellik trendlerinin geri dönüşü yolculuğumuza, yeni sezonda simli maskelerle devam edeceğiz gibi gözüküyor. 

Maskeleriyle ünlü cilt bakım markası Glamglow, yılbaşına yakın bir tarihte satışa sunacağı simli maskesi için şimdiden çok heyecanlıyız. Markanın ünlü yıkanarak çıkan Supermud maskesinin aksine Glittermask; peeling yapılarak çıkıyor. Şimdiden simli maskelerin Instagram’ı nasıl ele geçireceğini tahmin edebiliyoruz!

 

There is glitter, and then there is #GLAMGLOW Hollywood glitter. Coming Holiday 2017, in @Sephora. #GLITTERMASK #HELLOSEXY

GLAMGLOW (@glamglow)’in paylaştığı bir gönderi ()

Ama simli maske trendi sadece Glamglow‘la sınırlı kalacak gibi görünmüyor. Too Faced markasının kurucularından Jerrod Blandino da Instagram’ında yeni çıkaracakları simli maskeyi duyurdu.

2018’in trendinin simli maskeler olacağı şimdiden kesin gibi!

Müşra Demir

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