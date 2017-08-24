TREND ALARMI: SİMLİ YÜZ MASKELERİ





Pegasus etkili makyaj malzemeleriyle başladığımız 90’lar güzellik trendlerinin geri dönüşü yolculuğumuza, yeni sezonda simli maskelerle devam edeceğiz gibi gözüküyor.

Maskeleriyle ünlü cilt bakım markası Glamglow, yılbaşına yakın bir tarihte satışa sunacağı simli maskesi için şimdiden çok heyecanlıyız. Markanın ünlü yıkanarak çıkan Supermud maskesinin aksine Glittermask; peeling yapılarak çıkıyor. Şimdiden simli maskelerin Instagram’ı nasıl ele geçireceğini tahmin edebiliyoruz!

Ama simli maske trendi sadece Glamglow‘la sınırlı kalacak gibi görünmüyor. Too Faced markasının kurucularından Jerrod Blandino da Instagram’ında yeni çıkaracakları simli maskeyi duyurdu.

2018’in trendinin simli maskeler olacağı şimdiden kesin gibi!

