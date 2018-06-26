Tüm Yaz Kullanabileceğiniz İçeriğinde Hindistan Cevizi Bulunduran Güzellik Ürünleri

Cildimiz için pek çok faydası olan hindistan cevizi yağları; içeriğinde bulunduğu güzellik ürünlerini de daha etkili hale getiriyor.

İşte kokuları ile tüm yaz aylarını şişelemişsiniz gibi hissettiren güzellik ürünleri:

Marc Jacobs Dew Drops Coconut Gel Highlighter

Marc Jacobs’ın yeni çıkardığı seriden favorimiz olan jel yapıdaki bu aydınlatıcı; hindistan cevizi içeriği sayesinde cildi yumuşatıyor ve nemlendiriyor.

Too Cool for School Coconut Ceramide Mask

Özellikle uzun yolculuklar öncesi çantanıza atmanız gereken bir maske.

RMS Beauty Un Cover-Up

Gisele Bündchen ve Miranda Kerr gibi isimlerin makyaj artisti ve RMS Beauty’nin kurucusu Rose-Marie Swift; markasında hindistan cevizi yağına sıklıkla yer veriyor. Bu nemlendirici etkili concealer yaz için de oldukça uygun.

Herbivore Rose Hibiscus Hydrating Face Mist

Yüz mistlerini sadece pahalı sular olarak görmeyin.Kızarıklıkları alıp nemlendiren bu sprey; makyaj sabitleyici olarak da başarılı.

Fresh Sugar Coconut Hydrating Lip Balm

24 saat nemlendirme, ışıltı, yumuşaklık ve dolgun dudaklar… Kremsi tadı da cabası!

CoverGirl Flourish by Lash Blast Mascara

Bu maskara sadece kokusu ile değil; hindistan cevizi sayesinde kirpikleri uzatma etkisi ile de öne çıkıyor. Üstelik papaya ve avokadonun da gücünü arkasına alarak.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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