ÜNLÜ İSİMLERDEN SİZİ SPOR YAPMAK İÇİN MOTİVE EDECEK KOMBİNLER





Spor ruhunun önemli bir kısmı motivasyon. Bu motivasyonu ise havalı bir stil sayesinde yakalayabilirsiniz.

İşte ünlü isimlerden sizi spor yapmanız için motive edecek kombinler:

Rosie Huntington-Whiteley gibi siyah taytınızı iddialı bir spor sütyeniyle tamamlayabilirsiniz.

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P.E. Nation

Spor takımınızı oversize hırka ile tamamlayın. Böylece spor havasını kırmış olursunuz.

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Gabriela Hearst

Şeffaf taytları oversize ceketler ile tamamlayarak iddianızı dengeleyebilirsiniz.

Tek renk görünüm ile sporda bile ince görünerek motivasyon sağlayabilirsiniz.

Bella Hadid gibi Aviator gözlükler, sade spor sütyeni ve bir tayt ile işleri klasik tutarak enerjinizi spora da saklayabilirsiniz.

Alessandra Ambrosio gibi basic bir beyaz tişörtün ucunu kıvırarak spor görünümünüze hareket katabilirsiniz.

Olivia Culpo gibi beyaz giyerek kombininize biraz cesaret katmaya ne dersiniz? Gri üstler ise daha havalı bir görünüm için en havalı yardımcımız.

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Nike

Logolu üstleri daha sofistike göstermek konusunda Gigi Hadid’in rakibi yok tabii ki.

Karlie Kloss gibi dev puf montlar kullanarak; en yakın spor salonuna maksimum stil ile ulaşın.

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Monki

Sienna Miller; illa ki uyumlu renkler ya da desenler giymemiz gerekmediğinin kanıtı.

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Perfect Moment

Güneş gözlükleri; spor kombinlerin en büyük yardımcısı. Irina Shayk da bunun farkında!

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Balenciaga



