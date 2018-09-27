Ünlü Stilistlerden Sonbahar İçin Saç Kesimi Önerileri

Sonbahar resmen geldi!

Yani görünümüzü değiştirmek için bir bahaneye ihtiyacınız varsa, şu andan daha iyi bir zaman yok diyebiliriz. En azından, sonbahar kış ayları için en popüler saç kesimlerini hazırlarken bizim bahanemiz buydu.

Saçınızı kestirmek ve kendinize tamamen yeni bir model vermek ya da uzunluğunuzu korumak isteyip istemediğinizi düşündükten sonra, ‘küçük bir şey yap” cümlesine teslim olmak. Karar sizin.

Sıcak yaz günlerinin, saçları ne kadar zorladığını biliyoruz. Özellikle bu yaz, havuzda veya denizde yanan güneşin altında çok fazla zaman harcadıysanız, sonbahar yenilenmek için gerçekten en doğru zaman.

Yıpranmış saç uçlarından kurtulduktan sonra yeni bir renge kavuşmayı düşünmek serbest. Ama belki de yenilenmeye karar verdikten sonra ki en zor kısım; saçlarınıza ne yapmanız gerektiğini anlamaktır.

Bu konuda size yol göstereceğini düşündüğümüz ünlü stilistlerden öneriler tam karşınızda.

Merhaba 90’lar

OUAI markasının kurucusu Jen Atkin öneriyor;

“Gerçekten 90’ların köprücük kemiği uzunluğundaki saçları katlı bir şekilde geri dönüyor”. Bu model için kuaförünüze, saç uçlarınıza doğru hareket istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Uzun, Sağlıklı ve Katlı

Mary-Kate ya da Ashley Olsen’in saçlarında imzası bulunan Mark Townsend öneriyor; “Sonbaharda, Dakota Johnson ve Elizabeth Olsen gibi uzun yüz-çerçeveli katmanlarla hareketlenen ve parlayan saçları tercih edeblirsiniz.”

Düz Bob Kesim

Jennifer Lawrence, Amanda Seyfried ve Emilia Clarke’ın etkileyici saçlarının arkasındaki isim Jenny Cho öneriyor; “Sonbahar için kesimden ziyade şekillendirmeye odaklanabilirsiniz, insanların saçlarıyla oynaması ve onları parlak tutmaya odaklanması daha önemli. Ama bu sezon trend olan bir saç kesimi seçmeniz gerekirse o da kesinlikle bob olmalı. A kesim yerine düz olan bob süperdir,” diye anlatıyor Cho.

Çene hizasındaki bob kesim saçınızı doğal görünümlü dalgalarla kullanabilirsiniz. 60’ların hacimli saçlarından da ilham almak serbest elbette.

60’lar İlhamlı Katlı Saçlar

Kylee Heath (Nicole Kidman ve Sofia Vergara’nın muhteşem saçlarının arkasındaki dahi) New York Moda Haftası’nda 60’lardan ilham alan saç stillerinin öne çıktığını vurguluyor. Ve bu modellerin sonbaharda saç konusu için büyük bir etki olacağını da belirtiyor.

Heath, “hacim kazandıran çok sayıda kat” ve “uzun dolgulu modeller” göreceğimizin altını çiziyor.

Kıvırcık Saç Katmanları

Kıvırcık saçlarınız varsa, ünlü saç stilisti Deanna Brown’a kulak vermenizi tavsiye ederiz.

Brown, Sonbahar ve kışın “katlar ve yüz çerçeveleme” üzerine odaklanmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyor. Eğer kararsızsanız, yukarıdaki saç modeli gibi kısa ve dokulu bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Şık Bob

En başarılı saç ürünleri markası IGK’nin arkasındaki isim Leo Izquierdo öneriyor;

“İlk olarak, “süper şık duran bu bob kesime yönelebilirsiniz. İkincisi ise; karşıtlığa yönelip uzun saçlarınıza katlar verip daha yumuşak ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.”

B Kesim Bob

Sunnie Brook’un saç kesimi için düştüğü şey bu.

“A kesim gibi ama kesinlikle daha çok çocuksu.” Brook, düz, dalgalı veya kıvırcık saçlara sahip olsanız da, bu kesimin herhangi bir saç tipinde harika olacağını söylüyor.

Lob Kesim

Modern Family dizisinin baş saç stilisti Jess Elbaum, “Lob kesimin geri dönüşü büyük olacak.” diyor.

Bu sonbaharda, lob / omuz boylarındaki saçlar geri geliyor. Elbaum’dan gelen kullanım önerisi ise; ıslak ve dalgalı.