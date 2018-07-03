Paris Couture Haftası; sadece podyumu ile değil; defilelerin ön sıralarındaki yıldızların stilleri ile de göz kamaştırıyor.

İşte ünlü yıldızların Paris Couture Haftası görünümleri:

Schiaparelli

Mandy Moore

Dior

Karlie Kloss

Dior

Olivia Palermo

Dior

Michael Polish ve Kate Bosworth

Dior

Emma Roberts

Dior

Chriselle Lim

Dior

Camille Rowe

Ralph & Russo

Kelis

Ralph & Russo

Camila Coelho

Ralph & Russo

Kathy Hilton, Rick Hilton and Nicky Hilton

Miu Miu

Luka Sabbat, Lauren Santo Domingo, Derek Blasberg, Ana De Armas, Jenna Coleman ve Lily Collins

Miu Miu