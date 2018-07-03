Paris Couture Haftası; sadece podyumu ile değil; defilelerin ön sıralarındaki yıldızların stilleri ile de göz kamaştırıyor.
İşte ünlü yıldızların Paris Couture Haftası görünümleri:
Schiaparelli
Mandy Moore
Dior
Karlie Kloss
Dior
Olivia Palermo
Dior
Michael Polish ve Kate Bosworth
Dior
Emma Roberts
Dior
Chriselle Lim
Dior
Camille Rowe
Ralph & Russo
Kelis
Ralph & Russo
Camila Coelho
Ralph & Russo
Kathy Hilton, Rick Hilton and Nicky Hilton
Miu Miu
Luka Sabbat, Lauren Santo Domingo, Derek Blasberg, Ana De Armas, Jenna Coleman ve Lily Collins
Miu Miu
Lauren Santo Domingo