Ünlü Yıldızların Paris Couture Haftası Görünümleri

Paris Couture Haftası; sadece podyumu ile değil; defilelerin ön sıralarındaki yıldızların stilleri ile de göz kamaştırıyor.

İşte ünlü yıldızların Paris Couture Haftası görünümleri:

Schiaparelli

Mandy Moore

Dior

Karlie Kloss

Dior

Olivia Palermo

Dior

Michael Polish ve Kate Bosworth

Dior

Emma Roberts

Dior

Chriselle Lim

Dior

Camille Rowe

Ralph & Russo

Kelis

Ralph & Russo

Camila Coelho

Ralph & Russo

Kathy Hilton, Rick Hilton and Nicky Hilton

Miu Miu

Luka Sabbat, Lauren Santo Domingo, Derek Blasberg, Ana De Armas, Jenna Coleman ve Lily Collins

Miu Miu

Lauren Santo Domingo

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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