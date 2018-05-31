Ünlülerin Seyahatte Tercih Ettikleri Güzellik Ürünleri

Toplantılar, röportajlar, film setleri ya da moda haftaları…

Yıldızların devamlı hareket halinde olup, çok fazla seyahat ettikleri gerçeği ortada.

Tabii tüm boş zamanlarını sadece seyahat etmek için harcayan ünlüler de yok değil. Peki, tüm koşturma ve seyahat sırasında cilt bakımlarına nasıl özen gösteriyorlar dersiniz?

Sevdikleri bütün güzellik ürünlerini çantalarında taşıdıklarını düşünmüyoruz elbette. Sadece ihtiyaç duydukları ve kullanmaktan memnun kaldıkları o ürünü çantalarına alıyorlar, böylelikle ideal bakımı seyahatte de sağlayabiliyorlar.

Eğer, yıldızların çantalarına hangi güzellik ürünlerini aldıklarını merak ediyorsanız, detaylar aşağıda sizi bekliyor.

Kourtney Kardashian

Sadece tatilde olduğunuz için cildinizin parlamasını durdurmaya gerek yok.

Kourtney Kardashian, favori seyahat ürününü açıkladı; Clinique Acne Solutions Clinical Clearing Gel

O, hafta sonu gezileri için hazırladığı çantasına bu jel ürünü eklemeyi ihmal etmiyor.

Chrissy Teigen

La Mer, birçok ünlü tarafından tercih edilen bir ürün.

Chrissy Teigen, 2015 yılından beri tüm seyahat çantalarına La Mer’s Crème de la Mer Moisturizing Cream‘i de ekliyor. Özellikle yaz sıcağında hem güneş ışınlarından hem de deniz tuzundan kurumaya başlayan cilt için tercih edebilirsiniz. Teigen; göz makyajı temizleyicisi olarak kullandığını ekliyor.

Victoria Beckham

Pek çok kişi diş macunu ile seyahat etmezler çünkü her yerde bulunabilir bir ürün. Ancak durum Victoria Beckham için öyle değil.

İmza bir parçası olduğunu düşündüğü diş macununu ( Mentadent SR Toothpaste ) tüm seyahatlerinde yanında taşıyor.

Meghan Markle

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın her zaman için çantasında taşıdığı ürün tam karşınızda.

Yani bu ürün ( The Body Shop Tea Tree Oil ) bir kraliçe ya da düşes için oldukça uygun.

Sivrisinek ısırığı, küçük bir yara ya da ne olursa olsun ne olursa olsun, onu her zaman yanımda taşıyorum.

Keira Knightley

Ünlü oyuncu Keira Knightley’den uzun bir araba ya da uçak yolculuğu için pratik bir güzellik önerisi geliyor.

Yüzünüze bir miktar kuşburnu yağı (The Ordinary Rose Hip Seed Oil ) sürmeye ne dersiniz?