Derinlemesine Etkili En İyi Yüz Temizleme Jeli Önerileri

Temizleme jelleri, gün boyunca kirlenen yüzümüzü kirden, bakteriden ve yağdan arındırmak için kullandığımız ürünlerdir ve cilt bakım rutinin ilk adımıdır. Düzenli yüz temizliği, iyi bir nemlendiriciyle beraber cildin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

Temizleme jelleri de, genellikle yağlı ciltlerin temizliğinde kullanılıyor. Jel formül gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı oluyor ve anında ferahlık hissi yaratıyor.

Favorimiz olan dört yüz temizleme jeli önerileri;

Neutrogena Tek Adımda Makyaj ve Yüz Temizleme Jeli

Cosmed Complete Benefit Arındırıcı Matlaştırıcı Temizleme Jeli

Diadermine Derinlemesine Temizleyici Yüz yıkama Jeli

Murad Clarifying Cleanser Arındırıcı Yüz Temizleme Jeli

Neutrogena Tek Adımda Makyaj ve Yüz Temizleme Jeli: Suya dayanıklı makyajı tahrişe yol açmadan temizlemeyi vadediyor. Hassas göz çevresi için uygn ve yağlı bir his bırakmıyor; gözenekleri açarak cilde nefes aldırıyor.

Murad Clarifying Cleanser Arındırıcı Yüz Temizleme Jeli: Yağlı ve problemli ciltlere özel ve salisilik asit içerikli formülüyle çok kısa bir sürede cildi tahriş eden bakterileri ciltten uzaklaştırıyor ve yeni akne oluşumunu engelliyor.

Cosmed Complete Benefit Arındırıcı Matlaştırıcı Temizleme Jeli: Aşırı yağlanmayı dengelemek ve bakteri kaynaklı aknelerin oluşumunu önlemek amacı ile geliştirilmiş. Ölü derilerin birikimini önleyerek yağ sentezinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Diadermine Derinlemesine Temizleyici Yüz yıkama Jeli: Kolajen yapılandırıcı içeriğiyle gözenekleri derinlemesine temizleyerek nazikçe peeling etkisi yapıyor ve ciltte fark edilir bir yumuşaklık vaadediyor.

yağlı ciltlere göre en iyi temizleme ürünleri

Dermatologlara göre, cilt temizliğinde en dikkat etmemiz gereken şey bol ürün kullanmak değil, cilt tipinize göre doğru ürünü seçmektir.

Normal Cilt Tİpi

Yüzün her bölgesinde yeterli seviyede sebum üretilen, gözenekleri kapalı, ve diğerlerine göre daha problemsiz bir cilt tipidir. Normal ciltler yüzlerindeki dengeyi bozmamak adına, yüzlerinde yumuşak bir temizleyici kullanmalılardır.

Karma Cilt Tipi

Cildinin bazı bölgeleri kuru veya normal olan fakat T bölgesi (alın,burun,çene) yağlı olan ciltlere verilen addır. Nazik ve dengeleyici formülü olan bir temizleyici kullanmalılardır. Aksi takdirde ciltte tahriş veya kuruluk olabilir.

Kuru Cilt Tipi

Gözenekleri kapalı ve ince bir üst deriye sahip olan cilt tipidir. Yüzdeki yağ oranı az olduğundan ötürü ciltte pullanmalar görülür ve cilt mattır. Yüzde kaşıntı ve tahriş olmaması için kuru ciltler, süt bazlı temizleyiciler kullanabilirler.

Yağlı Cilt Tipi

Sivilce ve siyah noktadan dolayı kapalı olan gözeneklerden fazla yağ salgısının dışarı çıkamamasıyla biriken yağlar, cildin bozulmasına sebep olur. Yağlı cilt tipinde sert formüller aşırı yağ üretimine neden olabileceğinden ötürü nazik ve sabunsuz bir ürün tercih etmelisiniz.

Yağlı cildiniz aynı zamanda hassas cilt yapısına sahipse kesinlikle süt bazlı temizleyici, alkolsüz bir tonik ve su bazlı bir nemlendirici kullanmalısınız. Aksi takdirde yüzünüzde kızarıklık, döküntü veya tahriş olabilir.

Yağlı cildiniz aynı zamanda sivilce problemi olan bir cilt ise yüzdeki ve gözeneklerinin içine dolan yağı ve kiri nazikçe temizleyen bir ürün kullanılmalıdır. Bunun için en doğru ürünü bulmak adına aşağıdaki etkisi ispatlanmış ürün önerierimize göz atabilirsiniz.

Siz de çok iyi bilirsiniz ki; yağlı ciltler diğer cilt tiplerine göre biraz daha fazla bakıma ihtiyaç duyabilir. Genellikle, yağlı cilt söz konusu olduğunda bakım ürünleri açısından da özel bir cephanelik oluşturulmakta.

Fakat doğru temizleyici ile parlamayı durdurmak ya da parlaklığı en aza indirgemek mümkün.

İşte yağlı ciltler için yüz temizleme jeli önerileri;

Drunk Elephant Beste No. 9 Jelly Cleanser

La Roche-Posay Micellar Water Ultra No-Rinse Cleansing Water

Dermalogica Dermal Clay Cleanser

Eau Thermale Avène Cleanance Gel Nettoyant





Burt’s Bees Soap Bark & Chamomile Deep Cleansing Cream





Neutrogena Oil-Free Acne Wash Pink Grapefruit Facial Cleanser

Eau Thermale Avène Cleanance Gel Nettoyant: Avène Cleanance Gel’in antibakteriyel, sabun içermeyen yumuşak formülü, yağlı ve akneli ciltleri derinlemesine, nazikçe ve cildin Ph değerini koruyarak temizlemeye yardımcı olur. İçeriğindeki çinko glukonat, gliserol ve bal kabağı çekirdeği özü ile anti-enflamatuar, nemlendirici ve sebum düzenleyici bir etkiye sahiptir.

Burt’s Bees Soap Bark & Chamomile Deep Cleansing Cream: Doğal güzellik ürünleri ilginizi çekiyorsa, doğal temizleyici ürünlerine de şans vermeye ne dersiniz? Derin bir temizlik için sabun kaynağına dayanan bu ürün doğru seçim olabilir. İçeriğinde; cildi yumuşatmaya yarayan aloe ve sinir bozucu siyah noktalarla mücadele etmek için ekinezya yer almakta.

Neutrogena Oil-Free Acne Wash Pink Grapefruit Facial Cleanser: Bu ürün sizin için de bir klasik mi? İçeriğindeki salisilik asit, mevcut lekeleri birkaç gün içinde tedavi ederken, meyveli kokusu da cildi ferahlatmaya yardımcı olmakta.

Dermalogica Dermal Clay Cleanser: İçeriğinde; bir değil iki tür kil – kaolin ve yeşil – yer almakta. Ciltten yağı çıkarma konusunda başarılı bir sonuç yakalamak mümkün.

Drunk Elephant Beste No. 9 Jelly Cleanser: Cildinizdeki yağları emme konusunda mükemmel bir yumuşak köpük tam karşınızda. Ayrıca ürün; göz bölgesi üzerinde kullanılabilecek kadar yumuşak yeni ve geliştirilmiş bir formüle sahip.

La Roche-Posay Micellar Water Ultra No-Rinse Cleansing Water: Yale Üniversitesi’nde dermatolojide yardımcı doçent olan Mona Gohara, bu konuda net konuşuyor. “Yağın ciltten çıkarılmasında önemli bir ürün!” O, yağ ve makyaj temizlemesi için harika olduğunu söylüyor.

Yüz temizleme jeli nasıl kullanılır?

Yüz Temizleme Jeli Nasıl Uygulanır?

Adım #1: Yüzünüzü ılık su ve temizleme jeli ile nazikçe yıkayın. Sıcak su cildi kurutacağından ötürü uzmanlar yüzünüzü ılık su ile temizlemenizi öneriyor.

Adım #2: Temiz ve dezenfekte edilmiş elinize, cilt tipinize uygun yüz yıkama jelini sıkınız.

Adım #3: Elinize sıktığınız jeli, gözlerinize değdirmeden, dairesel hareketlerle masaj yaparak cildi kirden arındırınız.

Adım #4: Jel köpürdükten ve işlem bittikten sonra yüzünüzü nazikçe yıkayıp durulayınız.

Uzmanlar daha fazla bakteri biriktirdiğinden ötürü yüzünü havlu ile değil, kağıt havlu ile durulamanızı öneriyor.

Yüz temizleme rutininize elektrikli yüz yıkama cihazlarını ekleyerek, daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. Elektrikli titreşimler sayesinde cildi kirden, bakteriden ve ölü ciltten daha iyi arındırdığı biliniyor.

Son dönemin favori temizlik adımı olan balmların en çok satan ve en iyi yorum alanlarını da alternatif olarak değerlendirmenizi öneririz.

The Body Shop Camomile Sumptuous Cleansing Butter

Darphin Aromatic Cleansing Balm

Elemis Pro-Collagen Rose Cleansing Balm

It Cosmetics Bye Bye Makeup Melting Bal m

Pond’s Cold Cream Cleansing Balm

Pond’s Cold Cream Cleansing Balm: Markanın ikonik cold cream ürününe rakip gösterilebilecek olan bu krem; hem uygun fiyatlı hem de içeriği ve temizleme gücüyle öne çıkıyor.

Darphin Aromatic Cleansing Balm: Buzlu camlı kutusu ve ipeksi yapısıyla yüzü temizlemekle kalmıyor; tazeleyici ve aydınlatıcı bir etki de yaratıyor.

It Cosmetics Bye Bye Makeup Melting Balm: Ürünün ismi bile çok şey anlatıyor. Fondöteninize, rujunuza, maskaranıza bu formül ile güle güle deyin! Üstelik cilde dolgun bir his veriyor; kolajen, hiyalüronik asit, peptit ve seramid içeriği ile bakım da sağlıyor.

Elemis Pro-Collagen Rose Cleansing Balm: Özellikle hassas ciltler için uygun olan bu ürün; harika kokusu ile de kalpleri çalıyor.

The Body Shop Camomile Sumptuous Cleansing Butter: Kalıcı rujdan, kedi gözü makyajına kadar başarılı bir şekilde temizlik sağlayan bu ürün; geride yağlı bir his de bırakmıyor. Yine hassas ciltlerin güvenebileceği bir ürün.





