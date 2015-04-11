VASELINE SPREY PAKETİ KAZANANLAR





Az zamanda çok iş başaran, güçlü, güzel ve bakımlı kadınlar için: Vaseline Sprey

Nemlendirici sürdüğünde beklemekten sıkılanların imdadına yetişen Vaseline Nemlendirici Sprey, anında emilerek cildinizi pratik yoldan nemlendirir. Bizim de son zamanlardaki favorilerimizden olan nemlendirici spreyin özellikle kakao ışıltısının yakın takibindeyiz.

Saniyeler içinde cildinizin hızlıca neme doymasını istiyorsanız mutlaka Temel Onarım, Aloe Ferahlığı ve Kakao Işıltısı serisinden oluşan spreyleri denemelisiniz!

Bu üçlü sete hemen sahip olmak isterseniz aşağıdaki soruları cevaplandırıp anketimize katılın ve Vaseline Sprey’e sahip olacak beş kişiden biri olun!

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Kazananlar

Gamze Boyraz

Güneş Okut

Gül Mustu

Ecem Deniz Gelbal

Esra Şenalp



