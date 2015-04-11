VASELINE SPREY PAKETİ KAZANANLAR

Az zamanda çok iş başaran, güçlü, güzel ve bakımlı kadınlar için: Vaseline Sprey
Nemlendirici sürdüğünde beklemekten sıkılanların imdadına yetişen Vaseline Nemlendirici Sprey, anında emilerek cildinizi pratik yoldan nemlendirir. Bizim de son zamanlardaki favorilerimizden olan nemlendirici spreyin özellikle kakao ışıltısının yakın takibindeyiz.
Saniyeler içinde cildinizin hızlıca neme doymasını istiyorsanız mutlaka Temel Onarım, Aloe Ferahlığı ve Kakao Işıltısı serisinden oluşan spreyleri denemelisiniz!
Bu üçlü sete hemen sahip olmak isterseniz aşağıdaki soruları cevaplandırıp anketimize katılın ve Vaseline Sprey’e sahip olacak beş kişiden biri olun!
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Kazananlar
Gamze Boyraz
Güneş Okut
Gül Mustu
Ecem Deniz Gelbal
Esra Şenalp