Victoria’s Secret’ın 1 Milyon Dolarlık Sütyenini Elsa Hosk Taşıyacak!

İşte karşınızda Victoria’da Secret’ın 1 Milyon Dolar değerindeki 2018 Fantasy Bra’sı ile Elsa Hosk!💎

Bu yıl “Dream Angels” adını taşıyan ve 1 Milyon dolar değerinde olan bu sütyeni taşıyacak olan isim 29 yaşındaki Hosk, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

“Bu daha önce hissetmediğim bir his. İlk denediğimde vücudum titriyordu. Gergin olduğum için değil, heyecanlı olduğum içindi. Çok havalı bir his ve daha önce böylesini yaşamamıştım. Bu kesinlikle asla unutamayacağım bir an!”

diyen Hosk; 2,100 Swarovski Elmasına sahip bu sütyen için “kesinlikle 90’lar havasına sahip” diye ekliyor.