VICTORIA’S SECRET’TAN YEPYENİ BİR KOLEKSİYON: SEXY ILLUSIONS

Hissiyatla görünüm arasındaki yanılgı hayat buluyor.

Victoria’s Secret’ın yepyeni koleksiyonu Sexy Illusions, sanki yokmuş hissi yaratıp size istediğiniz tüm desteği sağlıyor. Bedeninizdeki yanılsama, sezonun iddialı ve trend renkleri bordo, gece mavisi ve nude paletler ile birleşiyor. Lazer kesim ve transparan detaylı külotlar, sütyen koleksiyonunun küçük ama iddialı detaylarını tamamlıyor.

Sütyenlerde bulunan V harf detayı sizi tam bir Victoria’s Secret kadını gibi hissettirirken, her açıdan rahat destek sağlayan yapısı ve yepyeni yumuşak kenar teknolojisiyle bedeninizle mükemmel uyumu sağlıyor. Sexy Illusions aynı zamanda Victoria’s Secret Fashion Show 2017 seçmelerinin resmi kolkelsiyonu olma özelliğini taşıyor.

Yeni teknolojik tasarımı sayesinde bedeninizle benzersiz bir uyum sağlayan Sexy Illusions, 32B- 38 DDD aralığındaki beden skalası ile her vücut tipine uyum sağlıyor.