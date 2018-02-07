VÜCUDUNUZUN TÜM BÖLGELERİ İÇİN ÖLÜ DERİLERDEN KURTULMA TÜYOLARI





Herkes ölü derilerden kurtulmanın önemli olduğunu söylüyor olabilir ancak vücudunuzdaki tüm bölgeler için dikkatli olmanız gerekiyor. Normal peeling veya kimyasal peeling farketmez; kışın cildimiz üzerindeki etkiyi atmak için; ölü derilerden kurtulmamız gerek.

İster dermatolog, cilt uzmanı veya podiatrist olsun, bu işlemin ne kadar önemli olduğunu ve cildiniz için yararlarından bahseden pek çok uzman var, ancak bunun sınırlarını bilmemek cildinizde pek çok soruna yol açabilir. Az ama sık sık yapmak; bu işin anahtarı.

Yüzdeki ölü derilerden arınmak

Londra’daki ünlü cilt uzmanı Kate Kerr; “Cildimiz her gün ölü derileri kendisi belli bir düzeyde atacak şekilde tasarlanmıştır ancak çok sayıda farklı ürün kullanarak ölü cilt hücrelerini eziyoruz. Bu da doğal dökülme sürecimizi ve hücre devir hızımızı yavaşlatarak eski cilt hücrelerinin birikmesine yol açıyor.“ diyor ve ekliyor ” ölü hücrelerden arınamadığınız zaman cildiniz ışığı doğru bir şekilde yansıtamaz, böylece korkunç matlığa neden olur. Sadece bu da değil, sık sık ölü cilt hücrelerinin birikmesi; tıkanmış gözenekler nedeniyle cildinizde leke oluşabileceği anlamına da gelir.”

Kerr, cilt hücrelerini canlandırmak ve ölü hücreleri yok etmek için her gün peeling yapılması gerektiğini söylüyor. Bununla birlikte, bunu düzenli olarak yapamayacağınızı düşünüyorsanız işe yavaş başlayabilirsiniz (mesela haftanın üç günü gibi) Peki bunun için en iyi ürün hangisi? Her günlük kullanım için scrub değil ama salisilik asit kulanabilirsiniz. Kerr, “Anti-inflamatuar ve antibakteriyel etkisi var, cildin temiz tutulmasına yardımcı olacaktır.” diyor.

Vücuttaki ölü derilerden arınmak

Vücuttaki ölü derilerden arınmayı istemek için pek çok nedenimiz var ancak en önemlisi keratosis pilaris, yani halk arasında bilinen adıyla “tavuk derisi” görünümü. (cilt üzerinde beliren minik nokta halinde pütürcükler.)

Kerr “Vücudu kuru fırçayla fırçalamak başta yardımcı olabilir ancak uygulamanız gereken temel rutin her gün 10-20 saniye kadar bir scrub yardımıyla vücudunuzu fırçalamak.” diyor. Sonrasında ise vücudunuzu asit bazlı bezlerle silebilirsiniz.

Kış boyunca pek ilgi göstermediğiniz bacaklarınız içinse; piyasadaki çok iyi peelinglere ek olarak deniz tuzu ile birlikte uygulayacağınız hindistancevizi, badem veya zeytin yağı ile soyma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Duştan çıktığınızda ise cildinizi nemlendirmeniz oldukça önemli. Yine yağ kullanabilirsiniz; dışarıya çıkacaksanız SPF faktörlü bir krem kullanmakta da fayda var.

Ayaktaki ölü derilerden arınmak

Söz konusu ayaklar olduğunda tamamen farklı bir rutin uygulamanız gerekebilir.

Sert bölgeler için ponza taşı dışında bir şey kullanmamanız gerekiyor. Zaten tıpkı vücudumuzdaki diğer bölgeler gibi ayaktaki derimiz de fazla ölü deriyi atıyor. Sonrasında ise ayaklarınızı ayak balmları gibi yoğun etkili kremlerle nemlendirebilirsiniz.



